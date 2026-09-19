Ezine ilçesi Çanakkale-İzmir kara yolu Taştepe köyü yakınlarında meydana geldi. Düğün dönüşü bindiği minibüsten inip, yolun karşısına geçmek isteyen Yusuf Çelik’e, sürücüsü ve cinsi öğrenilemeyen bir araç çarptı.

Düğün dönüşü acı son: 97 yaşındaki adama çarptı: Sürücü arkasına bakmadan kaçtı - Resim : 1

Kazanın ardından sürücü aracıyla kaçarken, yolda hareketsiz şekilde yatan Çelik’i ezmemek için sürücülerinin manevra yaptığı 3 araç ise bariyerlere çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Düğün dönüşü acı son: 97 yaşındaki adama çarptı: Sürücü arkasına bakmadan kaçtı - Resim : 2

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Çelik’in yaşamını yitirdiği belirlendi. Kaza yerindeki incelemenin ardından Çelik’in cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı.

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Düğün dönüşü acı son: 97 yaşındaki adama çarptı: Sürücü arkasına bakmadan kaçtı - Resim : 4

Kaçan sürücüyü tespit edip, yakalamak için harekete geçin ekipler, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.