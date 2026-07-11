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Kaynak: Haber Merkezi

Emekli öğretmenler Bekir ve Nermin Taştan çifti, yıllar önce İstanbul'daki görevlerinin ardından daha huzurlu bir yaşam kurmak amacıyla Kemaliye'ye yerleşti. Çift, ilçeye hakim sarp kayalıkların üzerine sıra dışı bir ev inşa ederek hayallerini gerçeğe dönüştürdü.

Evin yapım sürecinde büyük zorluklar yaşandı. Kum, çimento ve taş gibi inşaat malzemeleri önce insan ve hayvan gücüyle kayalıkların eteklerine taşındı. Daha sonra kurulan ilkel teleferik sistemi sayesinde zirveye ulaştırılan malzemelerle yaklaşık iki yıl süren çalışmaların ardından ev tamamlandı.

Kayalığa oyulan 96 basamaklı merdivenle ulaşılan yapı, eşsiz vadi manzarası ve konumuyla yıllar içinde Kemaliye'nin en çok ilgi gören noktalarından biri haline geldi. Yerli ve yabancı turistlerin uğrak adreslerinden biri olan ev, ilçenin simgeleri arasında gösteriliyor.

SİNEMA DÜNYASININ DA GÖZDESİ OLDU

Yönetmen Selçuk Aydemir imzalı, Ahmet Kural, Murat Cemcir, Rasim Öztekin ve Şinasi Yurtsever'in rol aldığı "Düğün Dernek 2" filminin bazı sahnelerine ev sahipliği yapan yapı, sinema ve dizi sektörünün de dikkatini çekti.

Yaz aylarını Kemaliye'de, kış aylarını ise İstanbul'da geçiren Taştan çifti, Haziran ayının sonunda evi satışa sundu. Bölgenin sembollerinden biri olarak kabul edilen yapı için 30 milyon lira fiyat istendi.

İlan açıklamasında ise evin Türkiye'de benzeri bulunmayan özel bir yapı olduğu vurgulanarak, artan turizm potansiyeli sayesinde değerini koruyan ve yatırım açısından da önemli fırsat sunduğu ifade edildi. Açıklamada ayrıca, yıllardır haberlerde, filmlerde ve çeşitli medya içeriklerinde yer alan bu yapının ülke genelinde tanınan ender gayrimenkullerden biri olduğu belirtildi.