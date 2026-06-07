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Esenyurt'ta bir düğün salonunda taraflar arasında başlayan tartışma, salon dışına taştı.

Olay, dün akşam Pınar Mahallesi 1260 Sokak'ta bulunan bir düğün salonunda meydana geldi. Düğün sırasında taraflar arasında henüz nedeni öğrenilemeyen tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

AYIRMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİLER

Salonun dışına taşan kavgada taraflar birbirlerine saldırırken, araya girenler kavgayı ayırmakta güçlük çekti. Gruplar halinde sık sık karşı karşıya gelen kişiler, tekme ve yumruklarla kavga etmeyi sürdürdü. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, öfkeli bir kişinin park halindeki bir otomobilin üzerine çıkarak kavga edenlerin arasına atladığı görüldü.

Dakikalarca devam eden kavga, araya girenlerin çabasıyla güçlükle sona erdirildi. O anlar çevrede bulunan sitede yaşayanlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.