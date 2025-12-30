Yalova'daki IŞİD operasyonu sırasında çıkan çatışmada 3 polisimiz şehit olmuştu. Sabah saatlerinde ise IŞİD yapılarına peş peşe operasyonlar yapıldı.

İSTANBUL'DA 110 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

İstanbul merkezli 3 ilde, IŞİD terör örgütüne yönelik operasyonda, aralarında yılbaşında saldırı hazırlığında olanların da bulunduğu 110 şüpheli yakalandı.

17 ŞÜPHELİ İÇİN GÖZALTI KARARI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, IŞİD terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkardı. Yetkililer, operasyonun güvenlik güçleri tarafından sürdürüldüğünü bildirdi.

IŞİD silahlı terör örgütü mensuplarına yönelik yapılan soruşturmalar kapsamında elde edilen dijital materyallerin incelenmesi sonucu deşifre edilen, çatışma bölgeleriyle irtibatları ve örgüt mensubu olduklarına dair deliller tespit edilen 11’i yabancı uyruklu, 6’sı Türk vatandaşı olmak üzere toplam 17 şüphelinin 30 Aralık tarihinden itibaren gözaltına alınmalarına karar verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada, şüphelilerin tamamının yakalandığı belirtildi. Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği kaydedildi.