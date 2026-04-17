Dubai silüetinin en tanınan yapılarından biri olan Burj Al Arab, kapsamlı bir yenileme süreci için geçici olarak kapılarını kapatmaya hazırlanıyor. 1999 yılında hizmete giren ve yelken formundaki mimarisiyle dünya çapında ün kazanan yapı, açılışından bu yana ilk kez bu ölçekte bir restorasyon geçirecek.

18 AYLIK KAPSAMLI YENİLEME

Jumeirah Group bünyesinde faaliyet gösteren otelin yaklaşık 18 ay sürecek bir çalışma kapsamında tamamen yenileneceği açıklandı. Restorasyon sürecinin, yapının özgün karakteri korunarak daha modern ve etkileyici bir iç mekân deneyimi sunmayı hedeflediği belirtildi.

ABC Gazetesi'nin haberine göre Projeyi dünyaca ünlü mimar ve iç mekân tasarımcısı Tristan Auer üstlenecek. Otel yönetimi, sürecin “bir sanat eserini yeniden yorumlamak” titizliğiyle yürütüleceğini vurguladı.

LÜKSÜN SINIRLARINI ZORLAYAN DETAYLAR

Toplam 198 süite sahip olan Burj Al Arab, dünyanın en lüks otellerinden biri olarak kabul ediliyor. İç tasarımda kullanılan detaylar ise bu ününü pekiştiriyor:

- 86.500 adet elle yerleştirilmiş Swarovski kristali

- 30’dan fazla farklı Statuario mermer türü

- Yaklaşık 1.800 metrekare 24 ayar altın varak

Bu unsurlar, oteli yalnızca bir konaklama alanı değil, aynı zamanda bir tasarım ve lüks simgesi haline getiriyor.

GÜVENLİK OLAYI SONRASI KARAR

Restorasyon kararı, otelde kısa süre önce dolaylı olarak gündeme gelen bir olayın ardından dikkat çekti. Dubai’de düşen bir dronun parçaları nedeniyle otelin dış cephesinde küçük çaplı bir yangın çıkmış, olay kısa sürede kontrol altına alınmıştı.

DUBAİ’NİN LÜKS MARKASININ TEMELİ

Açıldığı dönemde Dubai’nin uluslararası alanda “lüks destinasyon” olarak konumlanmasında önemli rol oynayan Burj Al Arab, yalnız mimarisiyle değil sunduğu hizmetlerle de öne çıktı.

Her süite özel uşak hizmeti, lüks araç filosu ve sıra dışı etkinlikleriyle otel, yıllar içinde küresel bir simgeye dönüştü.

Bu restorasyonun ardından Burj Al Arab’ın, hem mimari hem de lüks konaklama alanında lider konumunu güçlendirerek yeni bir döneme girmesi hedefleniyor.