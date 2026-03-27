Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yaban hayatı kaçakçılığına müsamaha göstermiyoruz. Trabzon Limanı’nda yapılan kontrollerde, Dubai’den Gürcistan’a gönderilmek istenen kargolarda çok sayıda yaban hayvanı trofesi tespit edildi. Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü'nün ihbarı üzerine harekete geçen Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerimiz; aslan, Nil timsahı, dağ zebrası ve su aygırı başta olmak üzere 19 adet kargoya el koydu" denildi.

Trofe nedir?: Yaban hayvanı trofesi, avlanan bir hayvanın anı veya başarı simgesi olarak saklanan, genellikle boynuz, kafa, deri, diş veya tüm gövde gibi parçalarıdır.