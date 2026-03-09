Türkiye’nin Dubai Başkonsolosluğu, turistik amaçla Birleşik Arap Emirlikleri’nde bulunan ve Maskat üzerinden Türkiye’ye dönmek isteyen Türk vatandaşlarına yönelik yeni bir duyuru yayımladı.

Açıklamada, Türk Hava Yolları tarafından planlanan ek uçuşlar için biletlerin şirketin internet sitesi ve satış ofisleri üzerinden satışa sunulduğu bildirildi.

DUBAİ–MASKAT ARASI ÜCRETSİZ ULAŞIM

Duyuruda ayrıca, söz konusu uçuşlar için bilet temin eden vatandaşların Maskat’a ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla Dubai ile Maskat arasında ücretsiz otobüs seferleri düzenleneceği belirtildi.

Otobüslerin 10 ve 11 Mart tarihlerinde saat 10.00’da hareket edeceği ve talep olması halinde seferlerin sürdürülebileceği ifade edildi.

Başkonsolosluk, vatandaşların güncel duyuruları takip etmelerini istedi.