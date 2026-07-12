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İstanbul'da, kendilerini Dubai'de kuyumcu olarak tanıtıp karlı bir ortaklık vaadiyle bir vatandaşı ağına düşüren dolandırıcılar, 2,5 kilogram altınla kayıplara karıştı. İstanbul Emniyeti'nin titiz takibi sonucu yakalanan 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YABANCI NUMARADAN GELEN SAHTE TEKLİF

Olay, 8 Haziran tarihinde İstanbul'un Fatih ilçesinde meydana geldi. Mağdurun ifadesine göre, yabancı bir telefon hattı üzerinden kendisini arayan şahıs, Dubai'de büyük bir kuyumcu işlettiğini söyleyerek ticari bir iş birliği teklifinde bulundu. Kurulan sahte senaryo ile mağdurun güveni kazanıldı.

2,5 KİLO ALTINI ELDEN TESLİM ETTİLER

Sahte ticaret vaadine inanan mağdur, şüphelilerle buluşarak tam 2,5 kilogram ağırlığındaki işlenmiş altını kendi elleriyle teslim etti. Ancak altınları alan şahısların kısa süre içinde ortadan kaybolması ve telefonlara yanıt vermemesi üzerine dolandırıldığını anlayan vatandaş, soluğu emniyette aldı.

EŞ ZAMANLI OPERASYONLA YAKALANDILAR

İhbar üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı saha ve teknik inceleme başlattı. Kamera kayıtları ve iletişim trafiklerinin incelenmesi sonucunda şüphelilerin kimlikleri ve saklandıkları adresler tespit edildi.

Düzenlenen operasyon sonucunda; altınları elden teslim almakla görevli olan A.E.K. dolandırıcılık şebekesinin diğer üyeleri A.Ö. ve M.N. gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgu işlemleri tamamlanan üç şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi