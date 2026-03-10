Bölgede yaşanan gerilim nedeniyle ülkeyi terk eden influencerların hayvanlarını yanlarında götürmemesi kamuoyunda büyük tepkiye yol açtı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, hayvan hakları savunucularını ayaklandırdı.

Gazeteci Nevşin Mengü de konuyla ilgili dikkat çeken bir çıkış yaptı. Mengü, “Köpeklerini ve kedilerini Dubai’de bırakıp kaçanların isim isim açıklanması ve bir daha evcil hayvan sahiplenmelerinin engellenmesi gerekir” diyerek yaşananlara sert tepki gösterdi.

DİREKLERE BAĞLI KÖPEKLER, KUTULARDA YAVRU KEDİLER

Hayvan kurtarma ekipleri son günlerde gelen ihbarların ciddi şekilde arttığını özellikle direklere bağlanmış halde bulunan cins köpekler ve kutular içinde bırakılmış yavru kedilerle ilgili çağrıların yoğunlaştığı ifade ediyor. Gönüllüler, barınakların kapasitesinin son haftalarda olağanüstü bir hızla dolduğunu söylüyor.

TARTIŞMA YARATAN TALEP: “HAYVANIMI UYUTUN”

Olayın en çarpıcı yönlerinden biri ise veteriner kliniklerinden gelen bilgiler oldu. Klinik çalışanlarının aktardığına göre bazı sahipler, ülkeden hızlı bir şekilde ayrılmak istedikleri için sağlıklı evcil hayvanlarını yanlarında götürmek yerine onları “uyutma” talebiyle veterinerlere başvurdu.

Uzmanlara göre evcil hayvanlarla yurt dışına çıkış sürecinde gerekli olan aşı karnesi, mikroçip uygulaması ve karantina prosedürleri gibi bürokratik işlemler, ani bir şekilde ülkeyi terk etmek isteyen kişiler için ciddi bir engel oluşturabiliyor.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ BÜYÜYOR

Sokaklara terk edilen hayvanlara ait görüntülerin sosyal medyada yayılması, dünya genelinde büyük bir öfkeye yol açtı. Hayvan hakları savunucuları, zor zamanlarda evcil hayvanların gözden çıkarılmasının kabul edilemez olduğunu vurgularken, sorumlulara karşı yaptırım uygulanması çağrısında bulunuyor.

Birçok kullanıcı ise bu olayın, “lüks yaşamın arkasındaki vicdan sınavını” ortaya koyduğunu ve bazı kişilerin bu sınavdan sınıfta kaldığını savunuyor.