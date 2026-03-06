Daha önce sosyal medya üzerinden yaşadıkları durumu paylaşan İlker Ayrık, son yaptığı açıklamayla Türkiye’ye döndüklerini duyurdu.

18 SAAT SÜREN SEYAHATİN ARDINDAN EVLERİNE ULAŞTILAR

Oyuncu, sabah saatlerinde Maskat üzerinden aktarmalı bir yolculuk yaptıklarını belirterek yaklaşık 18 saat süren uzun bir seyahatin ardından evlerine ulaştıklarını söyledi.

Ayrık açıklamasında, “Sabah 09.00 itibarıyla Umman’ın Maskat şehri üzerinden gerçekleştirdiğimiz 18 saatlik yolculuğun ardından evimize döndük. Ailem, tiyatro ekibimiz ve hepimiz çok iyiyiz. Bu süreçte arayan, soran, mesaj atan ve merak eden herkese teşekkür ederim. Ne kadar çok sevenimiz ve dostumuz olduğunu bir kez daha gördük. Sağ olun, var olun” ifadelerini kullandı.