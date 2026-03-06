SAVAŞIN PENÇESİNDE ALTINLAR ZARARINA SATILIYOR

Orta Doğu'da patlak veren savaş, altın ticaretinde yeni bir kriz doğurdu. Sevkiyatların yapılamaması sebebiyle elde kalan altınlar zararına satılmaya başladı.

SAVAŞ ALTIN PİYASASINI DA VURDU

Orta Doğu’da ABD-İsrail ile İran arasında tırmanan çatışmalar yalnızca enerji piyasalarını değil, küresel altın ticaretini de derinden etkiledi. Savaşın yedinci gününde artan füze saldırıları ve hava sahasındaki kısıtlamalar, dünyanın en önemli altın ticaret merkezlerinden biri olan Dubai’de ciddi bir lojistik krize yol açtı.

Bloomberg’in piyasa kaynaklarına dayandırdığı habere göre, uçuşların iptal edilmesi ve hava sahasının kısmen kapanması nedeniyle Dubai’de tonlarca fiziki altın sevk edilemeden depolarda kaldı. Bu durum, altın tüccarlarını ciddi maliyetlerle karşı karşıya bıraktı.

UÇUŞLAR DURDU, SEVKİYATLAR YAPILAMIYOR

Fiziki altın ticaretinin büyük bölümü yolcu uçaklarının kargo bölümleri aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Ancak İran’ın balistik füze saldırıları ve artan askeri hareketlilik nedeniyle bölgede sivil havacılık ciddi şekilde kısıtlandı.

Tüccarlar alternatif olarak altını kara yoluyla Suudi Arabistan veya Umman’daki havalimanlarına taşımayı değerlendirse de sınır geçişlerindeki güvenlik riskleri nedeniyle bu seçenekten kaçınıyor.

Dubai’deki fiziki altınlar Londra’daki küresel referans fiyatın ons başına yaklaşık 30 dolar altında satılmaya başladı. Tüccarlar yüksek depolama maliyetleri yerine zararına satış yapmayı tercih ediyor.

HİNDİSTAN’DA FİZİKİ ALTIN SIKINTISI

Krizin ilk etkileri, Dubai’den yoğun altın ithalatı yapan Hindistan’da hissedilmeye başladı. Ülkenin en büyük altın bayilerinden Augmont Enterprises Ltd.’nin araştırma müdürü Renisha Chainani, sevkiyatların gecikmesinin fiziki külçe altın bulunabilirliğinde kısa vadeli bir sıkışıklık yarattığını belirtti.

Metals Focus Güney Asya Baş Danışmanı Chirag Sheth ise Ocak ayında yapılan yüksek ithalat sayesinde şimdilik yeterli stok bulunduğunu ancak savaşın aylarca sürmesi halinde piyasada ciddi bir arz sorunu yaşanabileceğini ifade etti.

LOJİSTİK MALİYETLERİ YÜZDE 70’E KADAR ARTTI

Altın piyasasında yaşanan sorunlar rafineri sektörünü de etkiliyor. Hindistan’ın en büyük değerli metal rafinerilerinden MMTC-PAMP’ın CEO’su Samit Guha, yarı işlenmiş altın tedarikinin yaklaşık yüzde 10’unu Orta Doğu’dan sağladıklarını ancak savaş nedeniyle bu akışın kesildiğini söyledi.

Guha’ya göre, alternatif bölgelerden yapılan yeni anlaşmalarda lojistik maliyetleri savaşın başlamasından bu yana yüzde 60 ila 70 oranında arttı.

Bu gelişmeler yaşanırken spot altın fiyatı yıl başından bu yana güçlü yükselişini koruyor ve ons başına 5.000 dolar seviyesinin üzerinde tutunmaya çalışıyor. Ancak savaşın yarattığı belirsizlik ve doların gücü, piyasada dalgalanmaları artırıyor.