Dubai'de kıyamet koptu! Yok böyle rezalet… TikTok fenomenleri saç saça baş başa kavga etti

Olayın ardından Dubai yerel yetkilileri ya da emniyet birimlerinden resmi bir açıklama gelmedi. Gözaltı veya adli işlem yapılıp yapılmadığına dair kesin bilgi yok.

Ancak Birleşik Arap Emirlikleri’nde kamusal alanlarda kavga ve taşkınlığa karşı oldukça katı kurallar bulunduğu biliniyor. Bu durum, sosyal medyada konunun daha fazla konuşulmasına yol açtı. Kullanıcılar hukuki sonuçları merakla bekliyor.

TikTok fenomenleri Hülya Mizgin, Karagül Çağlayan ve Yıldırım’ın Dubai’de karıştığı kavga, sadece fiziksel boyutuyla değil, fenomen kimlikleri nedeniyle de geniş yankı buldu. Genellikle lüks tatil ve yaşam paylaşımlarıyla bilinen isimlerin böyle bir olayla anılması, ilgiyi katladı.

Fenomenlerin daha önce benzer bir olay yaşamamış olması da videonun hızla yayılmasını tetikledi. Kayıt, farklı hesaplarca tekrar tekrar paylaşılarak çok geniş kitlelere ulaştı.

Gündem olmasından sonra Hülya Mizgin, Karagül Çağlayan ve Yıldırım tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Sessizlikleri takipçiler arasında merak uyandırırken, açıklama gelip gelmeyeceği yakından izleniyor.

Görüntülerin yayılmasının ardından fenomenlerin sosyal medya hesaplarında yorumların bir kısmının kısıtlandığı ya da kapandığı da göze çarpan detaylardan biri oldu.