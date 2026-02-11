TikTok fenomenleri Hülya Mizgin, Karagül Çağlayan ve Yıldırım, Dubai’de turistlerle kavga etti. Yerlerde sürüklenme anları cep telefonu kamerasına yansıdı, görüntüler sosyal medyada büyük gündem yarattı.
Dubai'de kıyamet koptu! Yok böyle rezalet… TikTok fenomenleri saç saça baş başa kavga etti
Mina Kaymakçı
Geniş takipçi kitlelerine sahip TikTok fenomenleri Hülya Mizgin, Karagül Çağlayan ve Yıldırım, bu sefer paylaşımlarıyla değil, Dubai’de yaşadıkları kavga ile dikkatleri üzerine çekti.
Tatil için Birleşik Arap Emirlikleri’ne giden üçlü, yabancı turistlerle başlayan tartışmanın hızla büyümesiyle ortalığı karıştırdı. Olay, tekme ve tokatların havada uçuştuğu bir kavgaya dönüştü; tüm anlar, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Görüntüler sosyal medyada anında yayıldı ve gündemin zirvesine yerleşti.Tatil amacıyla Dubai’ye giden Hülya Mizgin, Karagül Çağlayan ve Yıldırım, henüz nedeni tam bilinmeyen bir mesele yüzünden yabancı turistlerle sözlü tartışmaya girdi.
Görgü tanıklarına göre, gerginlik kalabalık bir bölgede başladı ve kısa sürede çevredekilerin ilgisini topladı.
Sözlü atışmalar sertleşince gerilim tavan yaptı. Tartışma kontrol dışına çıkarak fiziksel kavgaya evrildi. Olay yerinde güvenlik görevlilerinin müdahalesinin geciktiği belirtiliyor.
Kayıtlara yansıyan görüntülerde fenomenlerin turistlerle bağırışarak ağır hakaretler savurduğu görülüyor. Söz dalaşı ardından taraflar birbirine saldırdı; tekme ve tokatlar havada uçuştu, her an saniye saniye kaydedildi.
Kavga esnasında kadınların yere düştüğü, yerlerde sürüklendiği ve çevredekilerin ayırmakta güçlük çektiği dikkat çekti. Arbede, basit bir tartışmadan çok daha vahim bir boyuta ulaştığını net şekilde gösterdi.
Dubai’deki bu kavga anları, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Video kısa sürede sosyal medyada viral oldu. Özellikle TikTok ve X platformlarında hızla yayılan kayıt, binlerce yorum ve paylaşım aldı.
Kullanıcılar görüntüler üzerinden farklı tepkiler verdi; bazıları fenomenlerin tutumunu sertçe eleştirirken, bazıları olayın arka planının aydınlatılması gerektiğini vurguladı.
Görüntülerin dolaşıma girmesiyle Hülya Mizgin, Karagül Çağlayan ve Yıldırım isimleri arama motorlarında en çok sorgulananlar arasına girdi.
Olayın ardından Dubai yerel yetkilileri ya da emniyet birimlerinden resmi bir açıklama gelmedi. Gözaltı veya adli işlem yapılıp yapılmadığına dair kesin bilgi yok.
Ancak Birleşik Arap Emirlikleri’nde kamusal alanlarda kavga ve taşkınlığa karşı oldukça katı kurallar bulunduğu biliniyor. Bu durum, sosyal medyada konunun daha fazla konuşulmasına yol açtı. Kullanıcılar hukuki sonuçları merakla bekliyor.
TikTok fenomenleri Hülya Mizgin, Karagül Çağlayan ve Yıldırım’ın Dubai’de karıştığı kavga, sadece fiziksel boyutuyla değil, fenomen kimlikleri nedeniyle de geniş yankı buldu. Genellikle lüks tatil ve yaşam paylaşımlarıyla bilinen isimlerin böyle bir olayla anılması, ilgiyi katladı.
Fenomenlerin daha önce benzer bir olay yaşamamış olması da videonun hızla yayılmasını tetikledi. Kayıt, farklı hesaplarca tekrar tekrar paylaşılarak çok geniş kitlelere ulaştı.
Gündem olmasından sonra Hülya Mizgin, Karagül Çağlayan ve Yıldırım tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Sessizlikleri takipçiler arasında merak uyandırırken, açıklama gelip gelmeyeceği yakından izleniyor.
Görüntülerin yayılmasının ardından fenomenlerin sosyal medya hesaplarında yorumların bir kısmının kısıtlandığı ya da kapandığı da göze çarpan detaylardan biri oldu.