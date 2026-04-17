İrlanda tarafından aranan ve organize suç örgütü lideri olduğu iddia edilen Daniel Kinahan, Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai kentinde gözaltına alındı. Operasyonun, İrlanda makamlarının talebi üzerine yürütüldüğü bildirildi.

İrlanda devlet yayın kuruluşu RTÉ’nin aktardığına göre, Dubai güvenlik birimleri uzun süredir devam eden izleme ve takip çalışmaları sonucunda Kinahan’ı yakaladı. Yetkililer, gözaltı işleminin mahkeme kararı doğrultusunda gerçekleştirildiğini açıkladı.

İrlanda makamlarının sunduğu dosyada, Kinahan’ın ciddi organize suç faaliyetleriyle bağlantılı olduğu ve uluslararası bir suç ağı içinde rol aldığı iddialarına yer verildi. Dosya sonrasında Dubai Savcılığı tarafından yakalama sürecinin başlatıldığı kaydedildi.

ABD hükümeti de 2022 yılında Amerika Birleşik Devletleri tarafından Kinahan ve ailesinin bazı üyelerine yaptırım uygulamış, aileyi organize suç karteli liderleri olarak tanımlamıştı.

Kinahan’ın spor dünyasıyla da bağlantıları bulunuyordu. Daha önce faaliyet gösteren MTK Global şirketi üzerinden çok sayıda profesyonel boksörü temsil ettiği, bu isimler arasında Tyson Fury ve Carl Frampton gibi sporcuların da yer aldığı belirtiliyor.

Yetkililer, gözaltının ardından İrlanda ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki iade anlaşması kapsamında hukuki sürecin değerlendirileceğini açıkladı.