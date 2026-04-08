DXB Interact verilerine göre, 2 Şubat - 1 Mart döneminde 17 bin 27 olan konut satış adedi, savaşın başlamasını takip eden dört haftada 11 bin 828’e düştü. Piyasadaki daralma sadece adetlerle sınırlı kalmadı:

İşlem hacmi 16,53 milyar dolardan 10,58 milyar dolara gerileyerek yüzde 36 azaldı.

Dubai Finansal Piyasası Gayrimenkul Endeksi son bir ayda yüzde 21,23 değer kaybetti.



"YENİ TALEPLERDE YÜZE 70 AZALMA BEKLENİYOR"

Gayrimenkul Hizmet İhracatçıları Derneği (GİGDER) Başkanı Bayram Tekçe, rakamlara henüz tam yansımayan yeni satın alma taleplerinin yüzde 70 civarında düştüğünü tahmin ettiklerini belirtti. Tekçe’ye göre:

OTELLER BOŞALDI VE TURİSTİK AKTİVİTE BÜYÜK ORANDA GERİLEDİ.

Büyük firmalar fiyat itibarını korumak için resmi indirim yapmasa da, pazarlıklarda yüzde 20’ye varan indirimler ve ödeme kolaylıkları sağlanmaya başlandı.

İranlı yatırımcıların vizelerinin yenilenmeyeceğine dair haberler piyasadaki tedirginliği artırıyor.

YATIRIMCI "BEKLE-GÖR" MODUNA GEÇTİ

Uluslararası gayrimenkul uzmanı Burak Ustaoğlu, piyasanın daha temkinli ve seçici bir döneme girdiğini vurguladı. Yatırımcılar artık bitmeye yakın projeler yerine; düşük peşinatlı ve uzun vadeli ödeme planı olan projelere yöneliyor.

KRİTİK EŞİK 3 AY

Uzmanlar, savaşın 3 ayı aşması durumunda süreç yönetiminin zorlaşacağını ve ikinci el piyasasında %20-30 bandında kalıcı fiyat düşüşlerinin yaşanabileceği konusunda uyarıyor.