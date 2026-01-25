Aydın'ın Didim ilçesinde, yaşayan gazeteci Ahmet Reha Öz'e bir süredir ulaşamayan yakınları, durumdan endişe edip polis ekiplerine haber verdi.
Ekipler, kapıyı çilingir yardımıyla açarak Öz'ü yerde hareketsiz şekilde yatarken buldu. Sağlık ekibinin gerçekleştirdiği kontrolde Öz'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Öz'ün cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı. Öz'ün ölüm sebebi, yapılacak otopsinin ardından kesinlik kazanacak.
ÖLÜM NEDENİ BELLİ DEĞİL
1970 - 1985 yılları arasında Cumhuriyet Gazetesi'nde çalıştıktan sonra 1985-2018 yılları arasında Hürriyet Gazetesi'nde haber müdürü olarak görev alan Öz'ün, emekli olduktan sonra Didim'e yerleştiği belirtildi. Polis ekiplerinin olaya ilişkin soruşturması devam ediyor.