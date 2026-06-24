İstanbul Valisi Davut Gül’ün de katıldığı program, çocukların özel gününü unutulmaz kılmak amacıyla hazırlandı. Sabah saatlerinde Taksim Meydanı’nda bir araya gelen çocuklar ve aileleri, gün boyu süren etkinliklerle hem eğlendi hem de manevi bir atmosfer yaşadı.

Programın en dikkat çeken bölümü, çocuklar için düzenlenen konvoy oldu. Klasik otomobiller, yerli otomobil TOGG, minibüsler ve gönüllü motosiklet kulüplerinin katılımıyla oluşturulan renkli konvoy, Taksim Meydanı’ndan hareket ederek Ayasofya-i Kebir Camii’ne kadar uzandı. Mehter takımının gösterisiyle karşılanan çocuklar, bu tarihi yolculuk sırasında hem heyecanlandı hem de aileleriyle birlikte unutulmaz anılar biriktirdi. Konvoyun geçişi sırasında yol kenarlarında toplanan vatandaşlar da çocuklara alkışlarıyla destek verdi.

Ayasofya-i Kebir Camii’ne ulaşan konvoyun ardından çocuklar ve aileleri için dualar okundu. Tarihi caminin manevi atmosferinde gerçekleştirilen bu bölüm, şölenin en duygusal anlarından biri olarak kayıtlara geçti. Duaların ardından katılımcılar, çocuklara özel olarak hazırlanan hediyelerle onurlandırıldı. Bu aşama, hem aileler hem de çocuklar için derin bir manevi tatmin sağladı.

Şölen alanında gün boyunca çeşitli oyunlar, eğlenceler ve etkinlikler düzenlendi. Mehter gösterisinin yanı sıra çocukların keyif alacağı animasyonlar ve sürprizlerle dolu program, herkesin beğenisini kazandı. Katılımcılara çeşitli hediyeler dağıtılırken, aileler de bu özel günde çocuklarının mutluluğunu yakından gözlemleme fırsatı buldu. Organizasyon, çocukların hem eğlenmesini hem de geleneksel değerlerle tanışmasını hedefleyen kapsamlı bir yapıya sahipti.

Şölene katılan bir baba, organizasyonun kalitesinden övgüyle söz ederek “Çok güzel oldu. Nostalji arabalarla buraya kadar getirdiler. Çok memnun oldum. Konvoy çok güzeldi kendim yapsaydım bu kadar yapamazdım. Mümkün değildi ama muhteşem bir anı oldu. Oğlum 9 yaşında” dedi.

Katılımcı “Çok güzel bir duyguydu. Çok güzel oldu. Fotoğraflar çekildi, yemekler verildi. Oturuldu, bekledik, konvoyla buraya geldik. Gelirken hiç sıkıntı yaşamadım. Renkli arabalar çok güzeldi. Çok mutluyum” ifadelerini kullandı.

İsmini paylaşmak istemeyen bir davetli “Sabahtan beri buradayız, bizim için de çok güzel bir gündü. Konvoy gerçekten çok güzel, çok eğlenceli geçti. Klasik arabalar gerçekten güzel. Konvoy Taksim Meydanı’ndan başladı. Kardeşim için bugün buradayız” diye konuştu.

Bir başka aile üyesi de “Çok güzel geçti. Ayasofya’ya kadar konvoy halinde geldik. Şenlik alanına gideceğiz. Çocuğum 5 yaşında. Sünnet vakti artık gelmişti. İnşallah hayırlı evlat olur” şeklinde duygularını paylaştı.

Ayasofya’daki programın ardından çocuklar ve aileleri, oluşturulan konvoy eşliğinde Bilgi Üniversitesi Santral İstanbul kampüsündeki etkinlik alanına geçti. Burada çocuk şenliği düzenlendi. Geniş alanda kurulan oyun parkurları, eğlence aktiviteleri ve sürprizlerle dolu program, çocukların gün boyu yaşadıkları heyecanı daha da artırdı. Aileler, çocuklarının bu özel günde hem manevi hem de sosyal açıdan zengin bir deneyim yaşadığını belirtti.