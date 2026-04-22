DUA LIPA'DAN UKRAYNA'YA YAŞAM HATTI: SAĞLIK TABURUNA ARAÇ DESTEĞİ

İngiliz yıldız şarkıcı Dua Lipa, Rusya-Ukrayna savaşının insani sonuçlarıyla mücadele kapsamında, cephe hattındaki sağlık birimlerine kritik bir destek sağladı. Sanatçının finansmanına yardımcı olduğu lojistik araç, Ukrayna'nın Birinci Tıbbi Taburu'na teslim edildi.

Aracın teslimat süreci, Dua Lipa’nın kurucusu olduğu Service95 platformu ile İngiltere merkezli Driving Ukraine girişimi arasındaki iş birliğiyle gerçekleştirildi. Taburun iletişim sorumlusu Volodymyr Koval, kamyonetin mart ayında düzenlenen özel bir bağış etkinliğinden elde edilen fonlarla satın alındığını doğruladı.

CEPHE HATTINDA HAYATİ GÖREV

Savaşın başlangıcından bu yana ambulans ve nakliye araçlarını modernize ederek Ukrayna'ya gönderen Driving Ukraine organizasyonu, Dua Lipa'nın desteğiyle gönderilen bu yeni aracın sağlık çalışanlarının hareket kabiliyetini artıracağını belirtti.