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Dünyaca ünlü pop yıldızı Dua Lipa, Portekiz'de sansürlenen ve çeşitli dönemlerde yasaklanan kitaplardan oluşan özel bir kütüphaneyi okuyucuların hizmetine sundu.

"Manifesto Kütüphanesi" adını taşıyan proje, uluslararası BABELL – Kitaplar Şehri festivali kapsamında 27 Haziran'da Porto'daki tarihi Livraria Lello kitabevinde kalıcı olarak açıldı. Kütüphanede güç, hafıza, kontrol ve ifade özgürlüğü gibi temaları işleyen yaklaşık 100 eser yer alıyor.

Lipa, koleksiyondaki kitapların ortak noktasının egemen anlatılara, sansüre ve dışlanmaya karşı durmaları olduğunu belirtti. Bazı eserlerin ırk veya cinsel yönelim temaları nedeniyle okullarda yasaklandığını ifade eden sanatçı, bazı yazarların ise yazdıkları nedeniyle ağır bedeller ödediğini söyledi.

Kütüphanede Margaret Atwood'un "Damızlık Kızın Öyküsü", Reginald Dwayne Betts'in "Felon" adlı kitabı ile Salman Rushdie ve Olga Tokarczuk'un eserleri de bulunuyor.

Livraria Lello Başkanı Francisca Pedro Pinto ise açılışta yaptığı konuşmada, "Kitap özgürlüğün teknolojisidir" ifadesini kullanarak, projenin yalnızca okumayı değil, toplumların geleceği hayal etme ve inşa etme gücünü de temsil ettiğini vurguladı.

Uzun süredir okuma alışkanlığını sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşan Dua Lipa, 2022 yılında kurduğu Service95 Kitap Kulübü ile de her ay yeni kitap önerileri sunuyor ve yazarlarla gerçekleştirdiği söyleşilere yer veriyor. Ünlü sanatçının ayrıca 21 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek 2026 Londra Edebiyat Festivalinin küratörlüğünü üstleneceği belirtildi.