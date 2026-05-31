İngiltere’de müzik kariyerine adım attığı ilk yıllardan itibaren dikkat çeken genç yıldız Dua Lipa, kısa sürede yalnızca hit şarkılarıyla değil; sahne enerjisi, güçlü duruşu, moda dünyasındaki etkisi ve iddialı tarzıyla da küresel bir fenomene dönüştü. Ünlü şarkıcı, magazin dünyasının da en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi.

AŞK 2024’TE BAŞLAMIŞTI

Dua Lipa ile İngiliz oyuncu Callum Turner arasındaki ilişki ilk kez 2024 yılının başlarında gündeme geldi.

İkilinin Los Angeles’ta birlikte görüntülenmesinin ardından aşk iddiaları ortaya atılmış, kısa süre sonra çift el ele görüntülenerek ilişkilerini doğrulamıştı. “Masters of the Air” dizisiyle çıkış yapan Callum Turner ile Dua Lipa, zaman zaman birlikte katıldıkları etkinlikler ve tatillerle magazin gündeminde yer aldı.

NİŞAN SONRASI EVLİLİK KARARI

2024 yılının sonunda Dua Lipa’nın parmağındaki yüzük dikkat çekmiş, kısa süre sonra ünlü şarkıcı nişanlandıklarını doğrulamıştı. Çift, ilişkilerini göz önünde yaşamamayı tercih ederken evlilik hazırlıkları da uzun süre konuşuldu.

SÜRPRİZ NİKAH

Beklenen haber sonunda geldi. Dua Lipa ve Callum Turner, Londra’da düzenlenen sade bir törenle evlendi.

Old Marylebone Town Hall’da gerçekleşen nikaha yalnızca yakın aile üyeleri ve arkadaşlar katıldı. Törenin en dikkat çeken yönü ise gösterişten uzak, sade bir organizasyon olmasıydı.

Dua Lipa beyaz tonlarda zarif bir takım tercih ederken, geniş şapkası ve eldivenleriyle şık bir görünüm sergiledi. Callum Turner ise klasik koyu renk bir takım elbise giydi. Çift, nikah sonrası yakın dostlarının attığı çiçek yaprakları arasında binadan el ele ayrılarak siyah bir Londra taksisine bindi.