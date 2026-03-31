Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail’in Lübnan’ın güneyinde genişleyen saldırılarında bir sağlık çalışanının daha yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Ghebreyesus, Bint Cubeyl’de bir ambulansın hedef alındığını ve saldırıda bir sağlık görevlisinin öldüğünü, aynı kentte bir tıbbi deponun da tahrip edildiğini aktardı.

ARTAN CAN KAYBI

Ghebreyesus, 2 Mart’tan bu yana Lübnan’da hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının sayısının 51’e ulaştığını belirtti.

Bu kişilerden 9’unun ise bir gün önce düzenlenen saldırılarda yaşamını yitirdiğini hatırlattı.

Sağlık tesisleri ve çalışanlarının hedef alınmaması gerektiğini vurgulayan Ghebreyesus, bu tür saldırıların uluslararası insancıl hukuka aykırı olduğunu ifade etti. Ghebreyesus, “Bu durum normalleşmemeli. Sağlık çalışanları korunmalı ve hedef alınmamalı” değerlendirmesinde bulundu.

Barışın en etkili çözüm olduğunu da sözlerine ekledi.

SALDIRILAR GENİŞLİYOR

İsrail ordusu, 2 Mart’ta Lübnan’dan füze atıldığını açıklamış, bunun ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiğini bildirmişti.

Bu gelişmenin ardından Lübnan genelinde hava saldırıları başlatan İsrail, başkent Beyrut’u da hedef aldı.

Saldırıların havadan ve denizden yoğun şekilde sürdüğü, kara operasyonunun da genişletildiği belirtildi.

YERİNDEN EDİLENLERİN SAYISI ARTIYOR

Lübnan hükümeti, saldırılar nedeniyle yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini aştığını açıkladı. Artan saldırılar ve sivil kayıplar, bölgedeki insani krizin derinleştiğine işaret ediyor.