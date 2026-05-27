World Health Organization, Democratic Republic of the Congo’da etkili olan Ebola salgınının kontrol altına alınabilmesi için ülkedeki savaşan taraflara acil ateşkes çağrısında bulundu.

“SALGIN VE ÇATIŞMA FELAKET BOYUTUNDA”

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Ituri eyaletinde hem çatışmaların hem de salgının ciddi bir insani krize dönüştüğünü belirtti.

Ghebreyesus, Bundibugyo türü Ebola virüsünün onaylı bir aşısı ya da tedavisinin bulunmadığını hatırlatarak, hastalığın kontrolünün tamamen insani yardım erişimine bağlı olduğunu vurguladı.

“ÇATIŞMALAR SALGINLA MÜCADELEYİ ZORLAŞTIRIYOR”

DSÖ açıklamasında, devam eden çatışmaların kitlesel yerinden edilmelere yol açtığı, insanların aşırı kalabalık kamplara yöneldiği ve bunun da bulaş riskini artırdığı ifade edildi.

Sağlık tesislerine yönelik saldırıların vaka takibi ve temaslı izleme süreçlerini neredeyse imkânsız hale getirdiği belirtildi.

ATEŞKES VE İNSANİ ERİŞİM ÇAĞRISI

DSÖ, sağlık ekiplerinin güvenli ve kesintisiz erişiminin sağlanması gerektiğini vurgulayarak tüm taraflara acil ateşkes çağrısında bulundu. Açıklamada, “İnsanların hayatta kalması her şeyden önemlidir” ifadeleri yer aldı.

EBOLA SALGINI YENİDEN GÜNDEMDE

Democratic Republic of the Congo’da 15 Mayıs’ta ilan edilen salgında şu ana kadar çok sayıda şüpheli vaka ve can kaybı bildirildi. DSÖ, 17 Mayıs’ta durumu “uluslararası halk sağlığı acil durumu” olarak değerlendirmişti.

BÖLGEDE ÇATIŞMALAR SÜRÜYOR

Ülkenin doğusunda M23 isyancı grubunun saldırıları nedeniyle çok sayıda bölge kontrol değiştirirken, milyonlarca kişi yerinden edildi ve binlerce can kaybı yaşandı.