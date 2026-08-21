Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde (KDC) görülen Bundibugyo virüsü kaynaklı Ebola salgınına ilişkin Hızlı Risk Değerlendirmesi'ni yayımladı. Değerlendirmeye göre salgının merkez üssü olan Ituri eyaletinde bulaşmanın yeni bölgelere yayılması ve sağlık çalışanları arasındaki enfeksiyonların artması endişeyi artırıyor.

Salgında vaka-ölüm oranının yüzde 47 seviyesinde olduğu belirtilirken, bazı bulaşma zincirlerinin henüz tespit edilemediği bildirildi.

KOMŞU ÜLKELER İÇİN DE RİSK YÜKSEK

DSÖ'ye göre KDC ile kara sınırı bulunan ülkelerde Ebola salgınına ilişkin risk “yüksek” seviyede bulunuyor. Bölgesel ve küresel düzeyde ise riskin “düşük” kaldığı ifade edildi.

Uganda, Fransa ve Almanya'da ithal vakaların bildirilmesi, virüsün uluslararası yayılma potansiyeline dikkat çekti. Ancak KDC dışında sürekli bir bulaşma zincirinin oluşmadığı kaydedildi.

MÜDAHALEYİ ZORLAŞTIRAN FAKTÖRLER

Gözetim ve temas takibi çalışmalarının genişletildiği belirtilirken, güvensizlik, sağlık hizmetlerindeki kapasite sorunları ve finansman eksikliklerinin salgınla mücadeleyi zorlaştırdığı aktarıldı.

DSÖ ayrıca mayısta ortaya çıkan Bundibugyo varyantına karşı onaylanmış bir tedavi veya aşının bulunmadığını bildirdi.

EBOLA DAHA ÖNCE BİNLERCE KİŞİNİN ÖLÜMÜNE YOL AÇTI

Ebola virüsü ilk kez 1976 yılında Sudan'ın Nzara kasabası ile KDC'deki Yambuku köyünde eş zamanlı görülen salgınlarla tespit edildi. Virüse, KDC'de salgının başladığı bölgenin yakınındaki Ebola Nehri'nin adı verildi.

Batı Afrika'da 2014-2017 yıllarında yaşanan büyük salgında Gine, Liberya ve Sierra Leone'de yaklaşık 30 bin kişiye virüs bulaşmış, 11 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.