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Kaynak: ANKA

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Avrupa Bölgesi'nde çocukluk çağı aşılamalarına ilişkin güncel verileri paylaştı. Rapora göre, hiç aşı yaptırılmamış çocuk sayısında düşüş yaşansa da aşı koruması bulunmayan veya eksik aşılanan çocukların sayısı hâlâ yüksek seviyesini koruyor.

DSÖ Avrupa Bölgesi'ni oluşturan 53 ülkede, 2024 yılı itibarıyla yaklaşık 566 bin çocuğun hiçbir aşıyı yaptırmadığı, 258 bin çocuğun ise eksik aşılı olduğu tespit edildi. Böylece bulaşıcı hastalıklara karşı yeterli korumaya sahip olmayan çocuk sayısı toplamda 824 bine ulaştı.

TÜRKİYE İLK SIRALARDA YER ALDI

Raporda, hiç aşı yaptırılmamış çocukların yarısından fazlasının Türkiye, Kazakistan, Birleşik Krallık ve Azerbaycan'da yaşadığı belirtildi. Almanya'da ise hiçbir aşı yaptırılmamış çocuk sayısının 21 bin olduğu kaydedildi.

DSÖ ayrıca Almanya'da özellikle İnsan Papilloma Virüsü (HPV) aşısının yaygınlaştırılması gerektiğine dikkat çekti. Verilere göre ülkede kız çocuklarının yüzde 55'i HPV'ye karşı tam aşılı olsa da bu oranın yeterli seviyeye ulaşmadığı vurgulandı.

AŞILAMA ORANLARINDA GERİLEME

Rapora göre bebeklere uygulanan difteri, tetanos ve boğmaca aşısının kapsama oranı 2024'te yüzde 94 olarak ölçüldü. Bu oran 2019 yılında yüzde 96 seviyesindeydi. Kızamık aşısının ilk dozunu yaptıran çocukların oranı ise yüzde 92'ye geriledi. Bu oran da 2019'da yüzde 94 olarak kayıtlara geçmişti.

DSÖ, aşılama oranlarındaki düşüşte çatışmalar nedeniyle sağlık hizmetlerinin aksaması, uluslararası yardımlardaki azalma ve aşılarla ilgili yanlış bilgilerin yayılmasının etkili olduğunu belirtti. DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus ise aşıların son 50 yılda 150 milyondan fazla insanın hayatını kurtardığını hatırlatarak yanlış bilgilendirmeyle mücadele edilmesi gerektiğini vurguladı.