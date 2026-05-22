Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) işgal altında bulunan Filistin topraklarındaki temsilcisi Reinhilde Van de Weerdt, Gazze'de, Ekim 2025'te ateşkesin başlamasından bu yana en az 880 kişinin öldüğünü ve 2 bin 600'den fazla kişinin yaralandığını bildirdi.

Weerdt, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısında, ateşkese rağmen İsrail'in saldırıları ve ablukası altında bulunan Gazze'deki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Dünyanın birçok krizle karşı karşıya olduğuna işaret eden Weerdt, bu süreçte Filistin'den gelen haberlerin ne kadar yıkıcı olursa olsun giderek daha az dikkatİ çektiğini ancak buradaki basın mensuplarının Filistin'e dair haberleri kamuoyuna ulaştırmada büyük rol oynadığını söyledi.

Weerdt, "Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki durum vahim olmaya devam ediyor. Bu ayın başlarında ikinci ziyaretim için Gazze'deydim ve ilk seferki kadar şok oldum ve üzüldüm. Ekim 2025'teki ateşkese rağmen şiddet durmadı. Ateşkesin başlamasından bu yana en az 880 kişi öldü ve 2 bin 600'den fazla kişi yaralandı." dedi.

Bu yıl Gazze'de sağlık hizmetlerine yönelik 22 saldırıyı belgelediklerini aktaran Weerdt, Gazze'deki hastanelerin sadece yüzde 53'ünün kısmen işlevsel durumda olduğunu vurguladı.

Weerdt, Gazze'deki sağlık çalışanlarının hayat kurtarmak için ihtiyaç duydukları sağlık malzemelerine erişmeyi hak ettiğine değindi.

Temel sağlık malzemelerinin girişine getirilen kısıtlamaların sağlık tesislerinin işleyişini engellediğini söyleyen Weerdt, "Küresel olarak kabul görmüş temel ilaçlara ve malzemelere yönelik bürokratik süreçler ve erişim kısıtlamaları kaldırılmalı." diye konuştu.

"12 BİN HASTANIN TAHLİYESİNDE DESTEK VERDİK"

AA muhabirinin, "Gazze'deki tıbbi tahliyelerle ilgili durumu sormak istiyorum. Ateşkesten bu yana kaç hasta tahliye edildi ve tahliyeler için hangi sınır kapılarını kullanıyorsunuz?" sorusunu yanıtlayan Weerdt, tıbbi tahliyelerin çok karmaşık ve son derece tehlikeli bir süreç olmaya devam ettiğini belirtti.

Weerdt, "Şimdiye kadar Sağlık Bakanlığına yaklaşık 12 bin hastanın tahliyesinde destek verdik ve 30'dan fazla ülke, birçok Avrupa ülkesi ve dünyanın dört bir yanından ülkeler bu hastaları kabul edebildi." dedi.

Refah Sınır Kapısı'nın şubatta yeniden açıldığını söyleyen Weerdt, Kerem Ebu Salim (Kerem Şalom) Sınır Kapısı'nı da haftada bir kez kullanabildiklerini, buradan hastaların karmaşık bir yolculuk sonucunda Ürdün'e ulaşabildiğini kaydetti.

Weerdt, "Çok özel durumlar için tıbbi tahliyeleri savunmaya devam ediyoruz ancak aynı zamanda Gazze'de özel bakıma ihtiyaç duyan binlerce kişinin Gazze'de tedavi edilebilmesini de sağlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.