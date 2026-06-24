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Kaynak: AA

Ghebreyesus, Avrupa’da etkili olan sıcak hava dalgasına ilişkin değerlendirmesini ABD merkezli X sosyal medya platformu üzerinden paylaştı.

"Avrupa'daki sıcak hava dalgası, okulların kapanmasına ve insanların sağlığının risk altına girmesine neden oluyor." ifadesini kullanan Ghebreyesus, Avrupa genelinde sıcaklıkların küresel ortalamanın yaklaşık 2 katı hızla arttığına ilişkin verilerin olduğunu işaret etti.

Ghebreyesus, mevcut eğilimin gelecekte aşırı sıcak hava olaylarının sıklığını ve şiddetini artıracağı uyarısında bulundu.

Önlemler için daha fazla gecikmeye tahammüllerinin olmadığını vurgulayan Ghebreyesus, "Liderler, iklim değişikliğine dayanıklı sağlık sistemlerine yatırım yapmaya öncelik vermenin yanı sıra iklim eylemini hızlandırmalı ve iklim krizinin nedenlerini azaltmalı." ifadelerini kullandı.