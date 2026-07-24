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Kaynak: Haber Merkezi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Dünya Boğulmayı Önleme Günü kapsamında boğulma vakalarını azaltmaya yönelik yeni bir rehber yayımladı. “PROTECT Paketi” adı verilen çalışmada, su içinde ve su çevresinde güvenliğin artırılması için bilimsel temelli yedi temel stratejiye yer verildi.

YEDİ TEMEL ÖNERİ AÇIKLANDI

DSÖ’nün hazırladığı rehberde; güvenli su altyapısının geliştirilmesi, temel yüzme eğitiminin yaygınlaştırılması, kurtarma ve temel yaşam desteği (resüsitasyon) eğitimlerinin verilmesi önerildi.

Bunun yanı sıra su taşımacılığında güvenlik standartlarının artırılması, suyla ilgili işlerde iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının güçlendirilmesi, çocukların su kaynaklı risklerden korunması ve sel gibi afetlere yönelik hazırlık çalışmalarının geliştirilmesi tavsiye edildi.

HER YIL YAKLAŞIK 300 BİN KİŞİ YAŞAMINI YİTİRİYOR

DSÖ verilerine göre dünya genelinde her yıl yaklaşık 300 bin kişi boğulma nedeniyle hayatını kaybediyor. Boğulma, özellikle 5-14 yaş grubundaki çocuklarda en yaygın ölüm nedenleri arasında yer alıyor.

Örgüt ayrıca boğulmaya bağlı ölümlerin yüzde 90’dan fazlasının düşük ve orta gelirli ülkelerde meydana geldiğine dikkat çekti.