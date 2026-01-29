DSÖ alarm verdi: Dünyada her 10 çocuktan 1’i obeziteyle yaşıyor

Açıklamada, çocukluk çağında obezite ve aşırı kilonun hızla arttığı, buna karşın yetersiz beslenmenin de küresel ölçekte devam eden bir sorun olduğu belirtildi. DSÖ verilerine göre, 2025 itibarıyla dünya genelinde okul çağındaki çocuk ve ergenlerin yaklaşık 10’da 1’i, yani 188 milyon çocuk obeziteyle yaşıyor. Bu sayının, ilk kez yetersiz kilolu çocukların sayısını geçtiği ifade edildi.