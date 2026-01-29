DSÖ alarm verdi: Dünyada her 10 çocuktan 1’i obeziteyle yaşıyor

Dünya genelinde çocuk ve ergen sağlığına ilişkin endişe verici tabloyu ortaya koyan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), okullarda sunulan yiyecek ve içeceklerin daha sağlıklı hale getirilmesi gerektiğini vurguladı. Kuruluş, okul ortamının çocukların yaşam boyu beslenme alışkanlıkları üzerinde belirleyici rol oynadığına dikkat çekti.
Dünya Sağlık Örgütü, okul çağındaki çocuk ve ergenlerin yaklaşık 188 milyonunun obeziteyle yaşadığını açıklayarak, okullarda sağlıklı beslenmenin teşvik edilmesi çağrısında bulundu.
Açıklamada, çocukluk çağında obezite ve aşırı kilonun hızla arttığı, buna karşın yetersiz beslenmenin de küresel ölçekte devam eden bir sorun olduğu belirtildi. DSÖ verilerine göre, 2025 itibarıyla dünya genelinde okul çağındaki çocuk ve ergenlerin yaklaşık 10’da 1’i, yani 188 milyon çocuk obeziteyle yaşıyor. Bu sayının, ilk kez yetersiz kilolu çocukların sayısını geçtiği ifade edildi.
Açıklamaya göre dünya genelinde 188 milyon çocuk ve ergen obeziteyle mücadele ediyor. Bu oran, okul çağındaki çocukların yüzde 10'una karşılık geliyor.
Obezite artarken, yetersiz beslenme sorununun da ortadan kalkmadığı ve iki tablonun aynı anda yaşandığı vurgulandı.
Yetersiz beslenme hâlâ sürüyor
Obezite artarken, yetersiz beslenme sorununun da ortadan kalkmadığı ve iki tablonun aynı anda yaşandığı vurgulandı.
Okullar kritik bir alan
DSÖ, okulların çocukların beslenme alışkanlıklarını şekillendiren en önemli alanlardan biri olduğuna dikkat çekti.
Kantinlerde sağlıklı gıda çağrısı
Okul yemekhaneleri ve kantinlerde sunulan yiyeceklerin besleyici, dengeli ve sağlıklı olması gerektiği vurgulandı.
Sağlıklı beslenmenin çocukluk döneminde kazanılmasının, ilerleyen yaşlarda kronik hastalık riskini azalttığı ifade edildi.
Abur cubur tüketimi risk oluşturuyor
DSÖ, şekerli ve işlenmiş gıdaların çocuklar arasında yaygınlaşmasının obeziteyi hızlandırdığına işaret etti.
Eğitimle beslenme alışkanlığı kazanılabilir
Okullarda beslenme eğitiminin artırılmasının, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının yerleşmesinde etkili olacağı belirtildi.
DSÖ’den net mesaj
DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, okul beslenmesinin önemine dikkat çekerek,
“Okulda doğru beslenme, ileri yaşlarda hastalıkların önlenmesi ve daha sağlıklı bireylerin yetişmesi açısından kritik önemdedir” dedi.