DSÖ direktörü Ghebreyesus, İsrail'in yoğun saldırıları altında bulunan Lübnan'daki son durumu paylaştı.

Lübnan'ın en büyük kamu sağlık tesisi olan Refik Hariri Üniversitesi Hastanesine sadece 100 metre mesafede saldırı meydana geldiğini ve yakındaki bir yerleşim bölgesinde büyük hasara yol açtığını ifade eden Ghebreyesus, saldırıda 4 kişinin öldüğünü, 39 kişinin yaralandığını, hastanenin hasar görmediğini belirtti.

Ghebreyesus, "DSÖ, 28-31 Mart'ta Lübnan sağlık tesislerini hedef alan 11 saldırıyı doğruladı. Bu, günde ortalama 2 saldırı anlamına geliyor. DSÖ, 28 Şubat'tan bu yana sağlık tesislerine, tıbbi araçlara, personele ve depolara yönelik 92 saldırıyı doğruladı. Bu saldırılarda 53 kişi hayatını kaybetti ve 137 kişi yaralandı." ifadelerini kullandı.

Bu eylemlerin yeni norm haline gelemeyeceğinin altını çizen Ghebreyesus, dünyanın, sağlık hizmetlerinin korunmasının evrensel bir yükümlülük ve kolektif insanlığın bir ölçüsü olduğunu kesin dille yeniden teyit etmesi gerektiğini vurguladı.

Ghebreyesus, "(Lübnan'da) İsrail askeri operasyonlarını genişletirken, tüm tarafları uluslararası insancıl hukuk kapsamındaki sorumluluklarını yerine getirmeye ve sağlık tesislerinin, sağlık çalışanları ile hastaların proaktif olarak korunmasını sağlamaya çağırıyorum. Sağlık hizmetleri hedef değildir." ifadelerine yer verdi.