Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Doğu Akdeniz Bölge Direktörü Hanan Balkhy, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Son dönemde çatışmaların yaşandığı Doğu Akdeniz genelinde 115 milyon kişinin insani yardıma ihtiyaç duyduğunu belirten Balkhy, bunun küresel insani ihtiyaçların yaklaşık yarısını oluşturduğunu söyledi.

Balkhy, "Bölge genelinde 80 milyon kişi gıda güvensizliğiyle karşı karşıya. Şu anda 40 hastalık salgını aktif durumda. Bu son çatışmaların tırmanmasından önce, zaten birçok ülkedeki sağlık sistemleri kapasitelerinin sınırında çalışıyordu. Son günlerde 1000'den fazla kişinin öldüğü ve 7 binden fazla kişinin yaralandığı bildirildi." ifadelerini kullandı.

İran'daki yetkililerin saldırılar neticesinde 925'ten fazla can kaybı ve 6 bin 100'den fazla yaralanma bildirdiğine işaret eden Balkhy, "(İran'da) 28 Şubat'tan bu yana sağlık çalışanlarına yönelik 14 saldırı gerçekleşti ve sağlık çalışanları arasında 4 kişi öldü. Hastaneler faaliyette kalmaya devam ediyor ve acil servisler travma kapasitesini genişletti." dedi.

Balkhy, Tahran'daki DSÖ deposunda travma malzemeleri ve temel ilaçları önceden konumlandırdıklarını anlatarak, olası kitlesel yaralanma, temel sağlık hizmetlerinde aksamalar ve yerinden edilmeler dahil durumu yakından takip ettiklerini dile getirdi.

İranlı yetkililerle yakın temas halinde olduklarına ve henüz resmi bir destek talebi almadıklarına değinen Balkhy, gerektiği halde yardım etmeye hazır olduklarının altını çizdi.

Balkhy, "Bir diğer endişe ise nükleer tesisler üzerindeki potansiyel etkiyle ilgili. Radyolojik bir salınım olasılığı şu anda düşük olarak değerlendirilse de potansiyel sağlık etkisi önemli olabilir. DSÖ, sağlık yetkililerinin riskleri değerlendirmeye ve gerekirse nüfusları korumaya hazır olmalarını sağlamak için ortaklarla birlikte çalışıyor." diye konuştu.

LÜBNAN'DAKİ İNSANİ DURUM HIZLA KÖTÜYE GİDİYOR

İsrail'in saldırdığı Lübnan'daki insani durum hızla kötüye gittiğini vurgulayan Balkhy, "2 Mart'tan bu yana en az 683 yaralanma ve 123 ölüm bildirildi. Yaklaşık 96 bin kişi şu anda 440'tan fazla barınakta yerinden edilmiş durumda." ifadelerini kullandı.

Balkhy, İsrail'in Lübnan'da bazı bölgelerdeki "tahliye emirleri" nedeniyle birçok sağlık tesisinin kapandığını aktararak, bunlar arasında 43 sağlık merkezi ve 2 hastanenin de bulunduğunu belirtti.

GAZZE'DE SAĞLIK SİSTEMİ

Gazze'de sağlık sistemi son derece kırılgan durumda olduğuna dikkati çeken Balkhy, "Temel tıbbi ilaçlar ve cerrahi malzemelerin stokları kritik derecede düşük, yakıt kıtlığı ise hastane operasyonlarını kısıtlamaya devam ediyor." dedi.

Refah Sınır Kapısı ve Kerem Ebu Salim (Kerem Şalom) Sınır Kapısı üzerinden tıbbi tahliyelerin 28 Şubat'tan bu yana askıya alındığını aktaran Balkhy, birçok hastanın Gazze dışında tıbbi bakıma erişemediğini kaydetti.

Balkhy, "İlaç, gıda ve yakıt da dahil olmak üzere insani yardıma daha fazla erişime ve hastaların tedavi için Batı Şeria ve Doğu Kudüs'e tahliye edilebilmesine acilen ihtiyacımız var. Gazze halkının her şeyden önce en çok ihtiyaç duyduğu, sürdürülebilir ve kalıcı bir barıştır." diye konuştu.