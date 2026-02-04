Sivas’ın Yıldızeli ilçesine bağlı Kalın ve Direkli köyleri yakınındaki Nevruz Barajı Kalın regülatöründe su giriş bölümü, taşınan çöp, odun ve ot parçaları nedeniyle tıkandı. Tıkanma nedeniyle tonlarca suyun kontrolsüz şekilde boşa aktığı belirtildi.

Kuraklığın etkisini artırdığı bir dönemde yaşanan durum köy sakinlerinin tepkisine yol açtı. Vatandaşlar, sorunu Devlet Su İşleri (DSİ) Müdürlüğü’ne bildirdiklerini ancak günlerce herhangi bir ekip gelmediğini ifade etti.

Bunun üzerine köylüler, regülatörün bulunduğu bölgeye giderek su giriş kısmındaki kapakları kendi imkânlarıyla temizledi. Kasım ayından bu yana sorunun sürdüğünü belirten köy sakinleri, ilgilenen olmadığı için kapakları düzenli olarak kendilerinin temizlemek zorunda kaldıklarını söyledi.

Yaşanan durum, özellikle su kaynaklarının kritik önemde olduğu kuraklık döneminde, altyapı bakım ve denetimlerinin önemini bir kez daha gündeme getirdi.