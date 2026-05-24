24 Mayıs 2026 Pazar
DSİ’den vatandaşlara hayati çağrı: 3 ilde 7 barajda su salınımı başladı

Güneydoğu’da etkili olan yoğun yağış ve kar erimeleri sonrası DSİ alarma geçti. Diyarbakır, Mardin ve Siirt’te 7 barajda kontrollü su salınımı başlatıldı. Yetkililer, ani su yükselmelerine karşı vatandaşları akarsu yatakları ve baraj çevrelerinden uzak durmaları konusunda uyardı.

Devlet Su İşleri (DSİ) 10’uncu Bölge Müdürlüğü, bölgede etkili olan yoğun yağış ve kar erimeleri nedeniyle Diyarbakır, Siirt ve Mardin’de 7 barajda kontrollü su salınımı yapıldığını duyurdu.

DSİ 10’uncu Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, yoğun yağışlar ve kar erimeleri nedeniyle baraj rezervuarlarına yüksek debili su girişlerinin yaşandığı belirtildi.

Su akışının güvenli şekilde yönetilebilmesi amacıyla Diyarbakır’daki Karakaya, Çınar ve Devegeçidi barajları ile Mardin’deki Ilısu Barajı, Siirt’teki Alkumru, Çetin ve Şirvan barajlarında kontrollü su salınımı gerçekleştirildiği kaydedildi.

VATANDAŞLAR UYARILIDI

Açıklamada, “Bölgemizde etkili olan yoğun yağışlar ve kar erimeleri nedeniyle baraj rezervuarlarına yüksek debili su girişleri yaşanmaktadır. Su akışının güvenli şekilde yönetilebilmesi amacıyla, kontrollü su salınımı yapılan barajlar Diyarbakır Karakaya Barajı, Çınar Barajı, Diyarbakır Devegeçidi Barajı, Mardin Ilısu Barajı, Siirt Alkumru Barajı, Siirt Çetin Barajı, Siirt Şirvan Barajı."

"Tahliye sürecinde akarsu yataklarında su seviyesinin yükselmesi nedeniyle vatandaşlarımızın resmi duyuruları takip etmeleri, baraj ve akarsu yataklarından uzak durmaları büyük önem taşımaktadır."

"Ayrıca, akarsu yataklarına yakın alanlarda bulunan ulaşım yolları, tarım arazileri ve diğer unsurlar için gerekli tedbirlerin alınması, ani su yükselmelerine karşı dikkatli olunması önemle rica olunur” denildi.

Kaynak: DHA
