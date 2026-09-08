Kaynak: İHA

Devlet Su İşleri (DSİ) 25. Bölge Müdürlüğü’nün yönetiminde yürütülen Karacaören Göleti Sulaması ile Halkapınar Göleti Sulaması çalışmalarında sona gelindi. Karacaören projesinin kesin kabulü yapılırken, Halkapınar projesinde ise geçici kabul aşaması tamamlanarak her iki tesis faaliyete geçirildi. Gerçekleştirilen kabul denetimleri, Sulama Şube Müdürü İbrahim Ad ve yetkili heyet tarafından yerinde denetlendi.

Hayata geçirilen yatırımlar neticesinde, Karacaören Göleti vasıtasıyla 1 bin 260 dekar, Halkapınar Göleti vasıtasıyla da bin 330 dekar olmak üzere toplam 2 bin 590 dekar tarım arazisi basınçlı ve modern sulama imtiyazına kavuştu. Altyapı çalışmaları süresince toplam 13 bin 767 metre uzunluğunda boru döşeme çalışması yapıldığı ve 114 adet sanat yapısı imalatının tamamlandığı bildirildi. Kurulan bu modern sistemlerin, bölgedeki tarımsal verimliliği üst seviyeye çıkarması ve yerel üreticilerin kazancını artırması bekleniyor. DSİ 25. Bölge Müdürlüğü, tamamlanan tesislerin çiftçilere ve bölge ekonomisine hayırlı olmasını diledi.