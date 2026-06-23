Türkiye genelinde yağış miktarları, 2025 su yılı verilerine kıyasla yüzde 76,4, uzun yıllar ortalamasına göre ise yüzde 31,4 oranında artarken, barajlardaki aktif doluluk seviyesi 22 Haziran itibarıyla yüzde 81,4 olarak kaydedildi.
DSİ ilk kez açıkladı: İşte baraj doluluk oranları (23 Haziran 2026)
Türkiye genelinde yağış miktarlarında dikkat çeken artış yaşanırken, barajlardaki doluluk oranları da yükseldi. DSİ'nin ilk kez paylaştığı verilere göre aktif doluluk oranı yüzde 81,4'e, su miktarı ise 77 milyar metreküpe ulaştı.Kaynak: AA
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, su kaynaklarının güncel durumunun izlenebilmesi amacıyla Türkiye genelindeki yağış istatistikleri ile baraj doluluk verilerini ilk kez kamuoyuyla paylaştı.
Açıklanan verilere göre, ülke genelindeki yağışlar 2025 su yılına (1 Ekim 2024-22 Haziran 2025) göre yüzde 76,4, uzun yıllar ortalamasına (1 Ekim 2025-22 Haziran 2026) göre de yüzde 31,4 yükseldi.
Barajlardaki aktif doluluk oranı 2024 yılında yüzde 63,1 seviyesinde bulunurken, 2025'te yüzde 53,2'ye geriledi. Bu oran, 22 Haziran 2026 tarihi itibarıyla yüzde 81,4'e çıktı.
Aktif su miktarı ise 2024'te 59,3 milyar metreküp, 2025'te 50,4 milyar metreküp olarak ölçülürken, 22 Haziran itibarıyla 77 milyar metreküp seviyesine ulaştı.
4 BÜYÜKŞEHİRDE İÇME SUYU BARAJLARININ DOLULUK ORANLARI
Verilerde, 4 büyükşehrin içme suyu barajlarındaki doluluk oranlarına da yer verildi.
İstanbul'daki barajların doluluk oranı geçen yıl yüzde 70,9 olarak tespit edilirken söz konusu oran bu yıl 22 Haziran itibarıyla yüzde 66,2 olarak hesaplandı.
Ankara'da geçen yıl yüzde 18,4 olarak kayda geçen doluluk oranı yüzde 39,2, İzmir'de geçen yıl yüzde 7,5 olan doluluk oranı yüzde 45,6, Bursa'da ise geçen yıl yüzde 74,1 olarak tespit edilen doluluk oranı yüzde 89,2 olarak ölçüldü.