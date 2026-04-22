Dronlara karşı Türk silah devinden çözüm: Canik M3 Falcon görücüye çıkıyor

"SADECE ÜRÜN DEĞİL, STRATEJİK ORTAKLIK SUNUYORUZ"

"SYS Grup-CANiK Üst Yöneticisi (CEO) Cahit Utku Aral, grup olarak 2026 yılına güçlü bir başlangıç yaptıklarını, ABD ve Avrupa başta olmak üzere önemli pazarlarda yeni ürün lansmanları yaptıklarını belirtti.

SAHA 2026'da bu kez Türkiye'de bu ürünlerini vitrine çıkaracaklarını dile getiren Aral, şu değerlendirmede bulundu:

"SAHA 2026, somut projelerin filizlendiği, B2B, B2G ve G2G görüşmelerle küresel iş hacminin doğrudan büyüdüğü stratejik bir ekosistemdir. Fuarın bu niteliğini çok önemsiyoruz.

Bunun yanında SYS Grup olarak savunma sanayisindeki oyun değiştirici rolümüzü, bu yıl ilk kez sergileyeceğimiz CANiK M3 FALCON ve ihracat potansiyeli yüksek Yeni Nesil Mobil Katmanlı Savunma Mimarimiz ile perçinliyoruz. Hedefimiz, bu ve diğer ürünlerimizle, bugüne kadar olduğu gibi Türkiye'nin mühendislik gücünü dost ve müttefik ülkelerin envanterine 'hızlı teslimat ve sorunsuz entegrasyon' avantajıyla taşımak, küresel pazardaki payımızı yeni stratejik ortaklıklarla büyütmektir.

SAHA 2026, sahip olduğu niteliklerle buna fazlasıyla katkı sağlayacak bir organizasyon. Bu olanaktan en iyi şekilde yararlanabilmek için de SYS Grup olarak ekosistemimizdeki CANiK, AEI Systems ve UNIROBOTICS ile fuara güçlü bir katılım sağlayacağız."