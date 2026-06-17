Bozüyük ilçesinde Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince İsmet İnönü Caddesi üzerinde drone destekli trafik denetimi yapıldı. Havadan gerçekleştirilen denetimlerde özellikle trafiğin akışını olumsuz etkileyecek şekilde ikinci sıra park eden araçlar tespit edildi. Yapılan uygulama kapsamında trafik düzeninin sağlanması ve güvenli ulaşımın sürdürülebilmesi amacıyla kural ihlali yapan sürücülere yönelik gerekli işlemlerin uygulandığı ifade edildi.
Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri yetkilileri, trafik güvenliğinin sağlanması ve şehir içi ulaşımın daha düzenli hale getirilmesi amacıyla denetimlerin aralıksız devam edeceğini ifade etti.
Drone destekli trafik denetimi
Bilecik’in Bozüyük ilçesinde trafik akışını rahatlatmak amacıyla havadan drone destekli denetim gerçekleştirildi. Kurallara uymayan ve ikinci sıra park yapan sürücülere cezai işlem uygulandı.
Bozüyük ilçesinde Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince İsmet İnönü Caddesi üzerinde drone destekli trafik denetimi yapıldı. Havadan gerçekleştirilen denetimlerde özellikle trafiğin akışını olumsuz etkileyecek şekilde ikinci sıra park eden araçlar tespit edildi. Yapılan uygulama kapsamında trafik düzeninin sağlanması ve güvenli ulaşımın sürdürülebilmesi amacıyla kural ihlali yapan sürücülere yönelik gerekli işlemlerin uygulandığı ifade edildi.