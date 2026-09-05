Karadeniz'de dron saldırısının ardından sürüklenmeye başlayan Hong Kong bayraklı M/T Golden Sapling isimli tanker gemi, Samsun'un Alaçam ilçesi sahilinde karaya oturdu. Geminin bulunduğu bölgeden çıkarılması için kurtarma çalışmaları başlatıldı.
Edinilen bilgilere göre gemi, Sinop Limanı'na yaklaşık 90 mil mesafede dron saldırısına uğradı. Gemide bulunan 21 mürettebat, Maran Pytha isimli gemi tarafından kurtarıldı. Tahliye edilen mürettebatın Novorossiysk Limanı'na götürüldüğü belirtildi.
Mürettebatın gemiden tahliye edilmesinin ardından tanker başıboş şekilde sürüklenmeye başladı. Karadeniz'deki olumsuz hava koşulları ve akıntının etkisiyle kıyıya doğru ilerleyen boş tanker, Samsun'un Alaçam ilçesindeki Geyikkoşan mevkisinde karaya oturdu.
Hasar gören geminin bulunduğu bölgeden çekilerek güvenli bir alana taşınması amacıyla ekipler tarafından kurtarma operasyonu başlatıldı.
Gemiyi karaya oturduğu bölgeden çıkarmaya yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.