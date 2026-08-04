İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, cezaevinden firar eden G.D.’nin Maltepe’de bulunduğu ihbarını aldı.

Dron kamera yerini belirledi: Polis firariyi nokta atışı ile yakaladı - Resim : 1

Polis ekipleri 3 Ağustos Pazartesi günü G.D.’nin bulunduğu eve operasyon düzenledi.

Dron kamera yerini belirledi: Polis firariyi nokta atışı ile yakaladı - Resim : 2

Dron destekli operasyonda 'Kasten öldürme' suçundan aranan ve cezaevi firarisi olan G.D. evin arka bölümünden kaçmaya çalıştığı sırada yakalandı.

Dron kamera yerini belirledi: Polis firariyi nokta atışı ile yakaladı - Resim : 3

Şüphelinin yapılan kontrollerde 'Hükümlü veya tutuklunun kaçması' ve 'Kasten öldürme' suçlarından 15 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı. Yakalanan G.D.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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Dron kamera yerini belirledi: Polis firariyi nokta atışı ile yakaladı - Resim : 5

Dron kamera yerini belirledi: Polis firariyi nokta atışı ile yakaladı - Resim : 6