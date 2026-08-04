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Kaynak: DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, cezaevinden firar eden G.D.’nin Maltepe’de bulunduğu ihbarını aldı.

Polis ekipleri 3 Ağustos Pazartesi günü G.D.’nin bulunduğu eve operasyon düzenledi.

Dron destekli operasyonda 'Kasten öldürme' suçundan aranan ve cezaevi firarisi olan G.D. evin arka bölümünden kaçmaya çalıştığı sırada yakalandı.

Şüphelinin yapılan kontrollerde 'Hükümlü veya tutuklunun kaçması' ve 'Kasten öldürme' suçlarından 15 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı. Yakalanan G.D.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.