UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Galatasaray, sahasında Liverpool’u 1-0 mağlup ederek rövanş öncesinde avantaj elde etti.

OSIMHEN'İ DUYGULANDIRAN KOREOGRAFİ

Gecenin en dikkat çeken anlarından biri ise Galatasaray taraftarlarının Osimhen için hazırladığı özel koreografi oldu.

Sarı-kırmızılı tribünlerde açılan dev pankartta Osimhen’in çocukluğu, annesi ve kızı yer aldı. Duygusal anların yaşandığı o anda Nijeryalı yıldızın gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

DROGBA’DAN DESTEK MESAJI

Galatasaray’ın eski yıldızı Didier Drogba, maçın ardından sosyal medya hesabından Osimhen’e destek veren bir paylaşım yaptı.

Drogba mesajında, “Sana aslanlardan oluşan bir ordun olduğunu söylemiştim. Başın sağ olsun, güçlü kal kardeşim.” dedi.

Osimhen de bu paylaşımı alıntılayarak Drogba'ya 'Teşekkür ederim patron' diye karşılık verdi.