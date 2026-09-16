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Google, Google Drive kullanıcılarının dosya kargaşasını çözmek amacıyla Gemini entegrasyonlu yeni bir taşıma ve düzenleme aracını devreye soktu. "Organize My Files" adını taşıyan sistem, kullanıcıların mevcut klasör hiyerarşisini ve dosya yapısını analiz ederek hangi belgelerin nereye aktarılabileceğine dair akıllı öneriler oluşturuyor.

Geçen yıldan bu yana test aşamasında olan ve yaz aylarında Workspace kullanıcılarına kademeli olarak açılan özellik, artık çok daha geniş bir kullanıcı kitlesinin erişimine sunuluyor.

ÖNERİLERİ TEK TIKLA ONAYLAMA İMKANI

Sistemi çalıştırmak için web arayüzünden Google Drive'a girip "My Drive" sekmesini açmak gerekiyor. Ekranın üst bölümünde beliren "Suggest file moves" (Dosya taşıma önerisinde bulun) butonuna tıklandığında Gemini devreye giriyor.

Yapay zeka, dosyaların aktarılabileceği mevcut klasörleri listeleyebildiği gibi ihtiyaç dahilinde yeni klasör açma tavsiyesinde de bulunabiliyor. Açılan onay penceresinde kullanıcılar, her işlemin yanındaki kutucukları seçerek yalnızca uygun buldukları hamlelere onay veriyor. Ayrıca fare imleci belgenin üzerine getirildiğinde dosya içeriği önizlenebiliyor.

SİSTEMİN KISITLAMALARI VE REHBER İPUÇLARI

Gemini'nin dosya düzenleme yeteneğinde bazı teknik sınırlar bulunuyor. Yapay zeka dosyaların isimlerini değiştiremiyor ve yapılan öneriler belgelerin doğrudan iç metinlerinin okunmasına dayanmıyor. Bu sebeple en yüksek verimi almak adına dosyaların önceden anlaşılır adlandırılmış olması ve temelde bir klasör şablonunun bulunması öneriliyor.

KİMLER FAYDALANABİLİR?

Organize My Files özelliği ücretsiz Google hesaplarında kullanılamıyor. Özellikten yararlanmak için Google AI Pro veya AI Ultra aboneliğine sahip olmak gerekiyor. Bunun yanı sıra Business, Enterprise ve Education kurumsal hesapları da altyapıyı destekliyor.

Ancak güvenlik ve gizlilik kuralları gereği kurumsal hesaplar üzerinden kişisel belgeler düzenlenemiyor ve paylaşılan ortak klasörlerde Gemini önerileri çalışmıyor; sistem sadece kişiye özel klasörlerde işlev gösteriyor. Özelliğin aktif olması için Gmail ayarlarından "Workspace akıllı özellikler" seçeneğinin açık konumda bulunması şart koşuluyor.