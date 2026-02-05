Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda Karayolları Trafik Kanunu’nda değişiklik öngören teklifin 6 maddesi daha kabul edildi. Yeni düzenlemelerle birlikte trafik güvenliğinin artırılması ve kurallara uymayanlara yönelik caydırıcılığın güçlendirilmesi hedefleniyor.

Drift yapanlara rekor ceza

Yeni yasayla birlikte, zorunlu bir durum olmaksızın el freni çekerek ya da başka yöntemlerle aracın yönünü ani şekilde değiştirmek, kendi etrafında döndürmek ve benzeri tehlikeli hareketlerde bulunmak ağır yaptırıma bağlandı.

Bu ihlali yapan sürücülere 140 bin lira idari para cezası uygulanacak. Ayrıca sürücünün ehliyetine el konulabilecek ve araç trafikten men edilebilecek.

Drift ihlalini son 5 yıl içinde ikinci kez yapanların ehliyeti iptal edilecek. Bu kişiler yeniden sürücü kursuna yazılmak ve sınavlara girmek zorunda kalacak.

Yarış yapanlara hapis yolu

İzinsiz araç yarışı düzenleyenlere 16 bin lira idari para cezası kesilecek. Yarışa katılan sürücülere ise 46 bin lira para cezası uygulanacak, ehliyetleri 2 yıl süreyle geri alınacak ve araçları 60 gün trafikten men edilecek.

Aynı ihlalin 5 yıl içinde iki kez tekrarlanması halinde ehliyet tamamen iptal edilecek. Yeni düzenleme, yarış yapanlara yönelik hapis cezasının da önünü açıyor.

Yaya yolunda skuter kullananlara ceza

Genel Kurul’da kabul edilen önergeyle birlikte bisiklet, elektrikli skuter, motorlu bisiklet ve motosikletlerin yaya yollarında kullanılması da yasak kapsamına alındı. Bu kurala uymayanlara 5 bin lira idari para cezası verilecek.

İzin belgesiz taşımaya ağır yaptırım

Ağırlık ve boyut sınırlarını aşan araçlar için gerekli izin belgeleri alınmadan yükleme ve taşıma yapılması yasaklandı.

İzinsiz taşıma yapanlara 20 bin lira, yükleme işlemini gerçekleştirenlere ise 60 bin lira para cezası uygulanacak.