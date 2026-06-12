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Kaynak: DHA

Antalya'nın Alanya ilçesinde drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü tespit edilen otomobil sürücüsüne jandarma tarafından 140 bin lira ceza verildi, ehliyetine de 2 ay el konuldu.

Türkler Mahallesi Zelenegorks Caddesi’nde ismi öğrenilemeyen otomobil sürücüsü drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdü. Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kimliği tespit edilen sürücüye 140 bin lira cezai işlem uygulandı. Ehliyetine 2 ay süreyle el konulan sürücüye 'Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçundan da adli işlem yapıldı.