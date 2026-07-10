Kaynak: DHA

Rize İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, ilçede drift yapan araçların görüntüleri üzerine harekete geçti. Sosyal medya platformunda paylaşılan görüntüler sonrasında çalışma başlatan ekipler, kural ihlali yapan 2 sürücüyü tespit etti. Araçlarıyla yakalanan sürücülerin ehliyetlerine 2 ay el konulurken, sürücülere, 'drift yapmak' ve 'trafiği tehlikeye düşürmek' maddelerinden toplamda 301 bin lira trafik idari para cezası uygulandı.

EHLİYETLERİNE EL KONULDU

Konuyla ilgili emniyetten yapılan açıklamada, "Müdürlüğümüze bağlı trafik ekiplerince yapılan titiz çalışmalar sonucunda her iki araç ve sürücüsü kısa sürede tespit edilerek yakalanmış, yakalanan sürücülere 'drift yapmak' ve 'trafiği tehlikeye düşürmek' maddelerinden toplamda 301 bin lira trafik idari para cezası uygulanmış ve sürücülerin belgelerine iki ay süreyle geçici olarak el konulmuştur" ifadelerine yer verildi.