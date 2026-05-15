Avrupa’nın en prestijli drift organizasyonlarından biri olan Drift Masters Grand Prix 2026 sezonunun ikinci ayağı, 16–17 Mayıs tarihlerinde İspanya’nın başkenti Madrid’de, Circuito del Jarama pistinde gerçekleştirilecek. Dünyanın en elit 37 drift pilotunun yer aldığı organizasyonda, Türkiye ve KKTC’yi temsil eden tek Türk sporcu Dr. Enver Haskasap da mücadele edecek.

İtalya’daki sezon açılışının ardından gözler Madrid’deki yüksek tempolu yarışlara çevrilirken, Avrupa drift sahnesinin en hızlı ve teknik pilotları tarihi Jarama pistinde piste çıkacak.

JARAMA’DA ZORLU MÜCADELE

NEU Drift Racing Team pilotu Dr. Enver Haskasap, 1000 beygir gücündeki #535 kapı numaralı Nissan Silvia S15 aracıyla Madrid etabına hazırlanıyor. İtalya’daki ilk yarışta yaşadığı şanssızlıklara rağmen performansıyla dikkat çeken Haskasap, İspanya etabında daha istikrarlı bir sonuç hedefliyor.

Yarış öncesi açıklama yapan Haskasap, Drift Masters Grand Prix’nin dünyanın en üst seviye drift organizasyonlarından biri olduğunu belirterek, “İtalya’dan önemli tecrübeler çıkardık. Madrid’de en iyi performansı sergilemek istiyoruz” dedi.

TEKNİK PİST, ZORLU PARKUR

3.85 kilometrelik Circuito del Jarama pisti, drift dünyasında teknik yapısıyla biliniyor. Yüksek hızlı virajlar, ani yön değişimleri ve sert yükseklik farkları pilotları hem hız hem de kontrol açısından zorlayacak.

DEV İSİMLER AYNI PİSTTE

Madrid etabında drift dünyasının yıldız isimleri de piste çıkacak. Şampiyona lideri İrlandalı Conor Shanahan, James Deane ve Piotr Więcek gibi önemli pilotlar zirve mücadelesi verecek.

CANLI YAYIN

Yarışlar 16–17 Mayıs tarihlerinde Red Bull TV ve Drift Masters’ın resmi YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanacak.