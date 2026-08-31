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Kaynak: İHA

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde otomobiliyle drift attıktan sonra polisten kaçmaya çalışan alkollü sürücü, aracının hararet yaparak stop etmesi üzerine yakalandı. Sürücüye toplam 167 bin TL idari para cezası uygulandı.

Olay, Gazipaşa Toptancı Hali’nde meydana geldi. V.D., idaresindeki 07 NF 769 plakalı otomobille hal içerisinde drift yapmaya başladı. Durumu gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri yönlendirildi.

KAÇIŞI KISA SÜRDÜ

Polis ekiplerinin “dur” ihtarına uymayan V.D., otomobiliyle bölgeden kaçmaya çalıştı. Ekipler ile sürücü arasında kısa süreli kovalamaca yaşandı.

Kaçış sırasında aşırı zorlanan otomobil hararet yaparak stop etti. Aracını yeniden çalıştıramayan sürücü, polis ekipleri tarafından yakalandı.

167 BİN TL CEZA KESİLDİ

Yapılan kontrolde V.D.’nin 0,99 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücüye alkollü araç kullanmak ve drift yapmak nedeniyle toplam 167 bin TL idari para cezası uygulandı.

V.D.’nin sürücü belgesine alkollü araç kullanmaktan 6 ay, drift yapmaktan ise 2 ay olmak üzere toplam 8 ay süreyle el konuldu.