Ordu’nun Fatsa ilçesinde otomobiliyle drift atan sürücüye 140 bin TL ceza kesildi, aracı ise 60 gün trafikten menedildi.

Fatsa ilçesi Ayazlı Mahallesi Güngören Sokak’ta dün akşam 26 yaşındaki K.C.A., 52 AHF 349 plakalı otomobiliyle drift atarak tedirginliğe yol açtı. Sürücü kaçarken, ihbar üzerine bölgeye ekipler sekv edildi. Ekipler, yapılan inceleme ve takip sonucu sürücünün K.C.A. olduğunu tespit etti. K.C.A.’ya 140 bin TL para cezası kesildi. Araç ise 60 gün trafikten menedilip, çekici ile otoparka götürüldü. Ayrıca sürücünün ehliyetine de 60 gün süreyle el konuldu.