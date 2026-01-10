Sezon başında Eyüpspor'da kiralanan Trabzonspor'un Rumen forveti Denis Dragus sezonun ikinci yarısı için eski kulübü Gaziantep FK'ya geri döndü.

Bir süredir İstanbul kulübüyle kiralık sözleşmesinin feshedilerek Gaziantep FK'ya katılması beklenen Dragus ile ilgili resmi açıklama geldi.

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Denis Mihai Dragus'un, 2025/2026 futbol sezonu ikinci yarısı için Gaziantepspor Kulübüne geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, oyuncunun bu dönemdeki tüm maliyetleri Gaziantepspor tarafından karşılanacaktır." denildi.