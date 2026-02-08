On iki Eylül 1980’nin alacakaranlık günlerinden beri tanıdığım Yusuf Gedikli Ağabey’in hayata, geleceğe ve Türk kültürüne bakışındaki ciddiyet ve tutarlılık hiç değişmedi. Bu karakter yapısı Dr. Yusuf Gedikli’nin “dil bilimci ve Türkolog” payelerini almasına, muhiti ve okurları tarafından dikkat ve sevgiyle takip edilen bir fikir adamı olmasına kadar yükselmesini sağladı.

Öğrendiğim kadarı ile çocukluk ve ilk gençlik yıllarında karşısına çıkan çetin şartlar onun istikametini belirleyen sınavlar olmuştur demek yanlış olmaz. Üstelik gündelik hayatın hayhuyu arasında çoğumuz maişet tedarik etmekten ibaret bir hayat sarmalına düşmüşken o, elli civarında basılı eser ve 700 kadar makaleyi Dünya Türkoloji kütüphanesinin raflarına dizmeyi başardı. İşte bu ciddi skor, dava arkadaşlarının onu şahane bir yolla alkışlamasına vesile oldu.

Sevil Abbasova (İrevanlı) ile Hayri Ataş, “Bilimin Işığında ve Türkçe aşkıyla - Dr. Yusuf Gedikli Armağanı”nı isimli şahane bir eser hazırladı. Dört bölümden oluşan eserin birinci bölümünde, Dr. Gedikli’nin hayat hikâyesi ve seçme bibliyografyası yer alıyor. İkinci Bölümde Yusuf Gedikli’nin şahsiyetiyle ilgili Sevil Abbasova , Hayri Ataş, Orhan Gedikli, Şelale A. Hümmetli, Ömer Kul, Nermin Özcan Özer, Mehmet Nuri Yardım ve Közhan Yazgan’ı yazıları bulunuyor. Son bölümde ise ilimi makaleler ve Azerbaycan’dan Sona Çerkez’in “Şiirler”ine ve Türkiye’den Hasan Halakaçayır’ın “Doğu Türkistan için şiirler” başlıklı manzum eserlerine yer veriliyor. Armağanda ayrıca Dr. Yusuf Gedikli ve ailesine ait 32 fotoğraf var. Eserin bilimsel makaleler bölümümde yer alan birbirinde değerli Türologların yazıları ise gençler tarafında okunup hazmedilmesi gereken bir kültür mirası niteliği taşımakta.

Bu kıymetli armağan kitabın takdim törensi ise birkaç gün önce 4 Şubat Çarşamba günü Türkiyat Enstitüsü’nde düzenlendi. Törende Prof. Ömer Kul, kitabı hazırlayan Sevil Abbasova (İrevanlı) ve Hayri Ataş, TADAV Başkanı Közhan Yazgan, Prof. Fethi Gedikli, Prof. Orhan Gedikli, Prof. Nermin Özcan Özer, Prof. Ahmet Kanlıdere, Gazi Altun, Erol Cihangir, Orhan Aras, İsmail Küçükılınç, Dr. Yusuf Gedikli hakkında düşüncelerini aktardıl.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Fethi Gedikli kitabı hazırlayanlara teşekkür ettikten sonra kendinden beş yaş büyük olan ağabeyi Yusuf Gedikli'yi şöyle anlattı: “Biz köyde doğduk büyüdük. Bizim zamanımızda kütüphane yoktu. Ağabeyim bugünkü çocuklar gibi harçlık almadığı halde kitaplar satın alıp evde küçük bir kitaplık oluşturmuştu. Ağabeyim hem kitap tutkusu hem de örnek davranışlarıyla benim önümü açtı. Yapabildiğim bir şey varsa önümdeki örnekten almışımdır. O, adeta yaptığı bu işleri yapmak için bu dünyaya vazifeli gelmiş bir adamdır. Aşk ile samimiyet ile gece gündüz çalışan bir insandır. Özellikle son yıllarda yoğunlaştığı eski Türk kavim ve kişi adlarının köken bilgisi konusunu düşünmekte ve onları çözmeye çalışmaktadır. Onun geniş bilgisi ve arşivi yanında güçlü bir seziş yeteneği de başarılı çalışmalar yapmasında önemli bir amildir.”

Dr. Yusuf Gedikli’nin arkadaşı Türkolog Prof. Dr. Ahmet Kanlıdere de şöyle dedi: “Şunu da hatırlatmak gerekir ki, bu kitaptan (Bilimin Işığında Türkçenin Aşkıyla Dr. Yusuf Gedikli Armağanı, Post Yayınevi, 2025) evvel Hüdavendigar Onur’un hazırladığı “Yusuf Gedikli itabı”neşredilmiştir. O kitapta Gedikli’nin biyografisinden başka yazdığı, düzenlediği ve aktardığı eserleri ile makalelerinin tam bir listesi de verilmiştir. Müthiş bir liste bu! 700 civarında makale! Sadece bu listeye bakmak bile Yusuf Bey’in ne kadar gayretli, velut bir ilim adamı olduğunu göstermektedir. Eserleri, Türkoloji’nin neredeyse tüm konularını kapsamaktadır: Azerbaycan edebiyatı, yakın dönem Türk tarihinin meseleleri, eski Türk dili, folkloru, edebiyatı. Türklüğü ilgilendiren hemen her meseleye ciddiyetle eğilmiştir.”

Dr. Gedikli ise her zamanki mütevazılığıyla, “Benim için bir kitap yazıldı, bir armağan hazırlandı ve bir takdim toplantısı düzenlendi. Yaşarken herkese nasip olmuyor, mutluyum, mesudum, bahtiyarım” sözleriyle son noktayı koydu.

Dr. Gedikli’nin hitap ettiği konukları arasında Olga Radova, Kadriye Ataş, Gül Gedikli, Asiye Dolunay Gedikli, Ömer Seçilmiş Gedikli, Ömer Hakan Özalp, Osman Aksoy, Şamil Kucur, Mustafa Küçük Eyüp Zengin, Halil Gürbüz, Ümit Gezgin, Mehmet Cengiz, Batuhan Pınar da bulunuyordu.