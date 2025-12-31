Günümüz iş dünyasında hızla değişen dinamikler, iş sağlığı ve güvenliğini (İSG) teknik bir zorunluluk olmaktan çıkarıp, kurumsal başarının kalbine yerleştiriyor. Akademisyen ve A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Dr. Umut Elbir, kaleme aldığı “İSG ve Liderlik: Güvenli Bir İş Kültürü Nasıl Oluşturulur?” adlı yeni kitabıyla, güvenliği bir "mevzuat yükü" olarak gören klasik anlayışı dönüştürmeyi hedefliyor. Modern yönetim stratejilerinin odağına insanı alarak güvenli bir çalışma ortamının sürdürülebilir büyüme için vazgeçilmez olduğunu vurguluyor.

“KAZALAR HENÜZ GERÇEKLEŞMEDEN ÖNLENEBİLİR”

Kitabında güvenliğin sadece kâğıt üzerindeki kurallarla sağlanamayacağının altını çizen Dr. Umut Elbir, güvenlik kültürünün inşasında en kritik paydaşın liderlik olduğunu belirterek şu açıklamada bulundu:

“Güvenli bir iş kültürü oluşturmak, sadece talimatlar yayınlamakla mümkün değil. Asıl belirleyici, kuralların varlığından ziyade, sahada nasıl bir karşılık bulduğu ve yöneticilerin bu süreçteki samimiyeti. Liderler, iş güvenliğini bir gündem maddesi olarak değil; bir kurum kültürü olarak benimsediğinde çalışan bağlılığı ve motivasyon kendiliğinden artıyor. Açık iletişim ve geribildirim mekanizmalarının işletildiği bir ortamda, kazalar henüz gerçekleşmeden önlenebilir.”

“İSG HARCAMALARI GELECEĞE YAPILAN BİR YATIRIMDIR”

İş kazaları ve meslek hastalıklarının kurumsal performans üzerindeki etkileri, çoğu zaman sadece doğrudan maliyetler üzerinden hesaplanırken; Dr. Umut Elbir, konuyu daha geniş bir perspektifle ele alarak marka itibarı, üretkenlik ve çalışan psikolojisi gibi dolaylı ama hayati faktörlere dikkat çekiyor:

“İş sağlığı ve güvenliğini bir maliyet kalemi olarak görmek, modern yönetim anlayışıyla bağdaşmıyor. Aksine bu alana yapılan her yatırım, işletmenin uzun vadeli başarısını güvence altına alan stratejik bir hamle oluyor. Güvenli iş ortamları sağlayan markalar hem küresel rekabette avantaj elde ediyor hem de nitelikli işgücü için bir çekim merkezi haline geliyor. Kazasız bir iş günü, yalnızca bir istatistik değil; kurumsal sürdürülebilirliğin en somut kanıtıdır.”

“AMACIMIZ, YENİ NESİL ARAÇLARLA EN GÜVENLİ EKOSİSTEMİ OLUŞTURMAK”

“İSG ve Liderlik: Güvenli Bir İş Kültürü Nasıl Oluşturulur?” kitabının en dikkat çekici bölümlerinden birini, dijital dönüşümün İSG süreçlerine entegrasyonu oluşturuyor. Yapay zekadan büyük veri analitiğine kadar birçok yeniliğin, risk yönetimini nasıl proaktif hale getirdiğini anlatan Dr. Umut Elbir, teknolojinin insan hayatını korumadaki rolüne şöyle odaklanıyor:

“Dijital dönüşüm ve otomasyon, iş sağlığı ve güvenliğinde yeni bir sayfa açıyor. Yapay zeka destekli izleme sistemleri ve büyük veri analitiği sayesinde, riskleri henüz gerçekleşmeden öngörebiliyoruz. Ancak teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin, sistemin merkezinde yine insan kalacak. Bizim amacımız, bu yeni nesil araçları kullanarak hata payını minimize etmek ve çalışanlarımıza en güvenli ekosistemi sunmak. Kitabımda da bu entegrasyonun nasıl sağlanabileceğine dair somut adımlar sunuyorum.”

“BU BİLİNÇTEKİ TÜM PROFESYONELLER İÇİN YOL ARKADAŞI OLMAYI HEDEFLİYORUM”

Güvenli çalışma ortamlarının sadece kurum içi bir konu olmadığını; aynı zamanda ekonomik ve toplumsal bir sorumluluk taşıdığını belirten Dr. Umut Elbir, sağlıklı bir çalışma hayatının toplumun geleceğini koruduğunu hatırlatarak değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

“Çalışanlarımızı korumak, yalnızca yasal bir yükümlülük değil; vicdani ve toplumsal bir görevdir. Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı, ekonomik kalkınmanın temel taşıdır. İş sağlığı ve güvenliğini insan odaklı bir yönetim anlayışıyla harmanladığımızda, sadece bireyleri değil; aileleri, ekonomiyi ve toplumun genel refahını da koruma altına alıyoruz. Bu bilinçle hareket eden tüm profesyoneller için bir yol arkadaşı olmayı hedefliyorum.”

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Dr. Umut Elbir’in “İSG ve Liderlik: Güvenli Bir İş Kültürü Nasıl Oluşturulur?” kitabı; işverenler, yöneticiler, insan kaynakları profesyonelleri, İSG uzmanları ve akademisyenler için hem akademik hem de sahaya yönelik pratik bir rehber niteliği taşıyor. Dijital dönüşüm, yapay zeka, büyük veri analitiği ve otomasyonun iş güvenliği yönetiminde nasıl kullanılabileceği, somut örneklerle ele alınıyor.