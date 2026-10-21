Kaynak: Haber Merkezi

ABD Başkanı Donald Trump’ın arzu ettiği zayıf dolar temasının Avrupa Birliği kaynaklı gelişmeler nedeniyle tam anlamıyla devreye giremediğini belirtti.

Euro/dolar paritesinde 1.10 - 1.11 bölgesinin güçlü bir destek oluşturduğunu ifade eden Çitçil, Fransa ve İspanya'daki krizlerin farklı bir boyuta evrilmesinin güçlü dolar temasını destekleyerek altın ve gümüşe negatif yansıyabileceğini kaydetti.

Fransa'daki olayların İspanya'daki konut krizi, kıta Avrupa'sına yayılma endişeleri, Rusya-Ukrayna savaşının piyasaya etkilerini belirten Çitçil: "Avrupa Birliği'nde de özellikle bu Fransa'daki sokak olayları, İspanya'daki konut krizi, kıta Avrupa'sına yayılma endişeleri, Rusya-Ukrayna savaşı derken, euro/dolar tarafında da her yukarı yönlü hareket bir satış imkanı gibi. Teknik olarak bakıldığında 200 haftalık basite hareketli ortalama var, 1.11 seviyelerinde. Bir de Fed'in ECB'nin, daha ağırlıklı olarak ECB'nin makrodinamiklerde böyle Sweet Spot dedikleri optimal euro/dolar paritesi seviyesi de 1.10 olarak belirtiyor. Yani şu anda 1.10 - 1.11 bölgesi güçlü bir destek olarak euro/dolar tarafında kalıyor. Ama bu Fransa olayları, İspanya olayları farklı bir boyuta geldiği zaman da bu direkt güçlü dolar temasını destekleyecek ve altın-gümüş tarafına negatif yönde olacak."

Gümüş piyasasına dair değerlendirmelerde de bulunan Çitçil, temiz enerji ve yapay zeka gibi faktörlerin yarattığı gümüş talebi hikayesinin büyük ölçüde fiyatlandığını belirtti.