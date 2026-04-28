Tüketiciler, standart kızarmış tavuk ürünlerinin ötesinde kaliteli, güvenilir ve lezzetli seçenekler arıyor. Doyuyo, bu değişen beklentilere tam anlamıyla cevap veren bir marka olarak çıtır tavuk sahnesinde kendine sağlam bir yer edindi. 2019 yılında PardoFood tarafından hayata geçirilen marka, kısa sürede Türkiye'nin en tanınan çıtır tavuk markalarından biri haline geldi.

PREMİUM HAMMADDE POLİTİKASI

Doyuyo çıtır tavuk felsefesinin merkezinde, hammadde kalitesi konusundaki kararlı duruş yer alır. Marka, ürünlerinde yalnızca baby fileto kullanarak sektörde yüksek bir kalite çıtası belirler. Tavuğun en yumuşak ve ağızda dağılan kısmı olan baby fileto, profesyonel mutfaklarda özellikle tercih edilen, son derece lezzetli bir parçadır. Bu seçim, Doyuyo çıtır tavuğun her lokmasının eşit derecede yumuşak, sulu ve keyifli olmasını sağlar. Tüketiciler, her siparişte aynı kaliteyle karşılaşmanın güvenini duyar. Doyuyo, bu konuda hiçbir taviz vermeden premium hammadde politikasını sürdürür.

ON İKİ SAATLİK MARİNASYON SÜRECİ

Marinasyon süreci, Doyuyo çıtır tavuğun karakteristik lezzetini oluşturan en kritik aşamadır. On iki saat boyunca özel baharat karışımlarıyla marine edilen baby filetolar, baharatların etin derinliklerine işlemesine olanak tanır. Bu uzun marinasyon süresi, eti yumuşatırken aynı zamanda zengin bir tat katmanı yaratır. Baharatların her bir lif arasına nüfuz etmesi, pişirme sonrasında bile yoğun ve kalıcı bir aroma sağlar. Ardından uygulanan altın rengi özel kaplama, yüksek ısıda kızartma ile mükemmel bir çıtırlık kazanır. Sonuç, dışı altın sarısı ve gevrek, içi sulu ve baharatlı bir çıtır tavuk şaheseridir.

ÜRETİM TESİSLERİ VE KALİTE KONTROL

Doyuyo'nun üretim altyapısı, markanın kalite vaadini somut hale getirir. Gebze'de bulunan 6000m2 üretim tesisi, günde binlerce porsiyon çıtır tavuk üretecek kapasiteye sahiptir. Burada işlenen tavuk ürünleri asla dondurulmaz; taze haliyle soğuk zincir korunarak şubelere sevk edilir.

Üretim tesisinde tüm sos ve baharat karışımlarının araştırma geliştirme çalışmaları ve üretimi gerçekleştirilir. Pan Artisan markası altında üretilen brioche ekmekler de bu zincirin bir parçasıdır. Bu entegre üretim modeli, lezzette sürekliliğin ve kalite kontrolünün anahtarıdır.

MENÜ ÇEŞİTLİLİĞİ VE RESTORAN KONSEPTİ

Çıtır tavuk deneyimi, Doyuyo'nun fast casual restoran konseptiyle bütünleşik bir şekilde sunulur. Klasik fast food mekanlarının aksine Doyuyo restoranları, modern ve sıcak bir atmosfere sahiptir. Masaya servis anlayışı, müşterilerin yemeklerini rahat bir ortamda keyifle tüketmelerini sağlar. Menüdeki çıtır tavuk seçenekleri; tenders, burger ve sandviç formatlarında sunularak her tercihe uygun bir alternatif yaratır. Original, Acılı, Paprika Parmesan, Cajun baharat seçenekleri, lezzet paletini genişletir. Yanlarında sunulan gurme soslar, coleslaw salata, patates kızartması ve pesto cheddar & fusilli gibi yan ürünler deneyimi tamamlar.

GLOBAL MARKA OLMA YOLUNDA

Doyuyo'nun çıtır tavuk başarısı, yalnızca Türkiye sınırları içinde kalmamıştır. Marka, Dubai'de açtığı şubeyle uluslararası pazara giriş yapmıştır. 2026 yılı itibariyle 80 şubeye ulaşan Doyuyo, sektörün en dinamik markalarından biri konumundadır. 24 farklı ilde lezzet tutkunlarıyla buluşan marka, her yeni lokasyonunda aynı kalite ve hizmet standardını korumaktadır. Bu küresel vizyon, Doyuyo çıtır tavuğun evrensel bir lezzet çekiciliğine sahip olduğunu kanıtlamaktadır.

GÜVENİLİR LEZZET, SÜRDÜRÜLEBİLİR BAŞARI

Çıtır tavuk tutkunları için Doyuyo, güvenilir bir lezzet noktası olmaya devam etmektedir. Yerli sermayeyle kurulan, kendi üretim tesislerinde taze üreten ve fast casual konseptiyle hizmet veren marka, sektörde özgün bir değer önerisi sunmaktadır. Helal sertifikalı ve katkı maddesi içermeyen üretim anlayışı, bilinçli tüketicilerin tercihini kolaylaştırmaktadır. PardoFood'un 2012'den bu yana yeme içme sektöründe biriktirdiği deneyim ve bilgi birikimi, Doyuyo'nun her adımında kendini hissettirir. Türk girişimciliğinin global ölçekte rekabet edebileceğini kanıtlayan marka, çıtır tavuk severlere kaliteden ödün vermeden lezzet sunmaya devam etmektedir. Doyuyo çıtır tavuk menüsünü keşfetmek ve en yakın şubeyi bulmak isteyenler markanın resmi sitesini (https://doyuyo.com/) inceleyebilir.